STA MANOVRA PO’ ESSE PIUMA O PO’ ESSE FERO - PRESENTATA LA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DEF: IL RAPPORTO DEFICIT/PIL SARÀ DEL 2,2 PER CENTO. CI SARÀ LA RIDUZIONE DEL CUNEO E LO STOP ALL’AUMENTO DELL’IVA - I SOLDI? GUALTIERI E CONTE SONO OTTIMISTI (TROPPO?): CON GLI INCENTIVI AI PAGAMENTI ELETTRONICI E LA LOTTA ALL’EVASIONE ARRIVERANNO RISORSE PER LO 0,4% DEL PIL. CHE A NASO SONO MENO DI 8 MILIARDI

Manovra, Nadef: Rapporto deficit/Pil al 2,2%

(LaPresse) - "L'obiettivo di indebitamento netto nominale per il 2020 è rivisto dal 2,1 per cento del PIL fissato nel DEF al 2,2 per cento del PIL, un livello invariato in confronto alla previsione aggiornata per il 2019". Lo si legge nella nota di aggiornamento del Def (Nadef) in discussione questa sera a Palazzo Chigi.

Manovra, Nadef: Riduzione cuneo per 0,15% del Pil nel 2020, poi raddoppio

(LaPresse) - "L'impegno aggiuntivo necessario alla riduzione del cuneo fiscale nel 2020 è valutato in 0,15 punti percentuali di Pil, che saliranno a 0,3 punti nel 2021". Lo si legge nella nota di aggiornamento del Def (Nadef) in discussione questa sera a Palazzo Chigi.

Manovra, Gualtieri: Stop aumento Iva, meno carico fiscale e investimenti

(LaPresse) "In questo primo esercizio, oltre ad evitare l'aggravio di 23 miliardi di Iva sui consumi e da ultimo sulla crescita e l'occupazione, l'esecutivo intende iniziare ad alleggerire il carico fiscale sul lavoro, rifinanziare gli investimenti pubblici e facilitare l'accesso delle famiglie all'istruzione prescolare". E' quanto scrive il ministro all'Economia Roberto Gualtieri nell'introduzione della nota di aggiornamento del Def (Nadef) in discussione questa sera a Palazzo Chigi.

Manovra, Nadef: Da contrasto evasione risorse per 0,4% Pil

(LaPresse) - "Le risorse per il finanziamento degli interventi previsti dalla manovra di bilancio per il 2020 sono pari a quasi 0,8 per cento del Pil". Lo si legge nella nota di aggiornamento del Def (Nadef) in discussione questa sera a Palazzo Chigi. Le risorse, prosegue il documento, saranno assicurate dai seguenti ambiti di intervento: Misure di efficientamento della spesa pubblica e di revisione o soppressione di disposizioni normative vigenti in relazione alla loro efficacia o priorità, per un risparmio di oltre 0,1 punti percentuali di Pil. Nuove misure di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, nonché interventi per il recupero del gettito tributario anche attraverso una maggiore diffusione dell'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, per un incremento totale del gettito pari a 0,4 per cento del Pil. Riduzione delle spese fiscali e dei sussidi dannosi per l'ambiente e nuove imposte ambientali, che nel complesso aumenterebbero il gettito di circa lo 0,1 per cento del Pil. Altre misure fiscali, fra cui la proroga dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione di terreni e partecipazioni, per oltre 0,1 punti percentuali.

