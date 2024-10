STAI ALLA LARGA, JOE – IL POVERO BIDEN, DOPO ESSERE STATO COSTRETTO A LASCIARE LA CORSA PER LA CASA BIANCA, VIENE TENUTO A DISTANZA DALLO STAFF DI KAMALA HARRIS – I GENIALOIDI CHE CONSIGLIANO LA VICEPRESIDENTE VOGLIONO MARCARE LA DISTANZA CON L’AMMINISTRAZIONE USCENTE, E TEMONO CHE IL VEGLIARDO PRESIDENTE POSSA FARE QUALCHE GAFFE DELLE SUE, E SCACCIARE GLI ELETTORI: NON C’È NESSUN APPUNTAMENTO CONGIUNTO DA QUI AL 5 NOVEMBRE – INGRATI: DOVREBBERO RICORDARE CHE BIDEN È L’UNICO CHE HA BATTUTO TRUMP…

Axios, 'staff di Harris tiene a distanza Biden dalla campagna

KAMALA HARRIS JOE BIDEN - CONVENTION DEMOCRATICA A CHICAGO

(ANSA) - NEW YORK, 27 OTT - Joe Biden vorrebbe scendere in campo e fare campagna per Kamala Harris in questi ultimi giorni prima del voto. Ma lo staff della vicepresidente lo sta tenendo alla larga, ritenendolo un intralcio. Biden ricorda infatti agli elettori gli ultimi quattro anni e non rappresenta il futuro, affermano alcune fonti con Axios. Al momento non c'è nessun appuntamento per Biden e Harris insieme fino al 5 novembre.

ABBRACCIO TRA KAMALA HARRIS E JOE BIDEN ALLA CONVENTION NAZIONALE DEL PARTITO DEMOCRATICO A CHICAGO trump kamala harris taylor swift KAMALA HARRIS - JOE BIDEN - DONALD TRUMP - JD VANCE A GROUND ZERO dibattito tra donald trump e kamala harris 4 KAMALA HARRIS - JOE BIDEN - DONALD TRUMP - JD VANCE A GROUND ZERO ABBRACCIO TRA KAMALA HARRIS E JOE BIDEN ALLA CONVENTION NAZIONALE DEL PARTITO DEMOCRATICO A CHICAGO