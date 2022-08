STAI A VEDE’ CHE A UCCIDERE DARYA DUGINA SONO STATI I RUSSI – È LA TEORIA DI ALCUNI ESPERTI: QUALCUNO, COME LO STORICO YURI FELSHTINSKY, ARRIVA A DIRE CHE DIETRO L’ATTENTATO CI SIANO I SERVIZI SEGRETI DI MOSCA. E ANCHE KIEV ACCUSA L’FSB: DANDO LA COLPA AGLI UCRAINI, PUTIN PUÒ GIUSTIFICARE UNA NUOVA OFFENSIVA MILITARE. E INFATTI IL DIPARTIMENTO DI STATO USA AVVERTE: “LA RUSSIA NEI PROSSIMI GIORNI…”

1 - DAGONOTA

C’è qualcuno che crede davvero che ci sia la presunta spia Natalia Vovk dietro all’attentato a Darya Dugina? Nemmeno i russi hanno abboccato alla versione dell’FSB, il servizio di intelligence erede del KGB.

Anzi, molti esperti ritengono che dietro all’attacco ci possano essere proprio gli alti papaveri del Cremlino, e addirittura frange dissidenti dei servizi segreti, che si stanno rivoltando contro Putin. È la tesi dello storico Yuri Felshtinsky, citato dal Daily Mail: "L'esplosione dell'auto del famoso fascista russo e ideologo del regime di Putin, Alexander Dugin, è stata organizzata dai servizi di sicurezza russi. La bomba è stata attaccata all'auto di Dugin all'interno del suo complesso sorvegliato".

In effetti, Kiev avrebbero ben poco da guadagnare dall’attentato, che ora sarà usato da Putin per giustificare una nuova offensiva sull’Ucraina. Anche l'ex legislatore russo Ilya Ponomarev ha affermato che l'esplosione è stata opera di un gruppo russo sconosciuto, il Partito Repubblicano Nazionale: “Questo attacco apre una nuova pagina nella resistenza russa al putinismo. Nuova - ma non l'ultima".

2 - KIEV,007 MOSCA PIANIFICANO STRAGI IN RUSSIA,DUGINA SOLO LA PRIMA

(ANSA) - "Il sostegno alla guerra sta calando in Russia e il Cremlino ha bisogno di una mobilitazione sociale. Per questo l'Fsb (i servizi russi, ndr) sta pianificando una serie di atti terroristici nelle città russe, con tante vittime civili. Dugina è stata solo la prima. L'Ucraina, a differenza della Russia, non è in guerra con i civili". Lo ha detto Oleksii Danilov, Segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell'Ucraina, citato dal giornale Ukrainska Pravda.

3 - KIEV, UCCISIONE DUGINA È OPERA DEI SERVIZI RUSSI, NON NOSTRA

(ANSA) - "Non siamo affatto coinvolti nell'esplosione che ha ucciso questa donna: è opera dei servizi segreti russi". Lo ha dichiarato Oleksii Danilov, Segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell'Ucraina citato dal giornale Ukrainska Pravda, a proposito dell'uccisione di Darya Dugina, figlia dell'ideologo di Putin. "'Fsb (i servizi russi) ha fatto questo e sta dicendo che è stato qualcuno della nostra parte a farlo. Non lavoriamo così. I nostri uomini e donne hanno compiti più importanti", ha aggiunto.

4 - UCRAINA: USA,RUSSIA RAFFORZERÀ ATTACCHI IN PROSSIMI GIORNI

(ANSA) - "Il Dipartimento di Stato ha informazioni sul fatto che la Russia potrebbe rafforzare gli attacchi contro le infrastrutture civili e governative ucraine nei prossimi giorni". Lo afferma l'ambasciata americana a Kiev, sottolineando che gli attacchi russi in Ucraina continuano a rappresentare una minaccia per i civili e le infrastrutture civili.

5 - VLADIMIR PUTIN TACE E PREPARA LA REAZIONE.

Estratto dell’articolo di Marco Ventura per “il Messaggero”

Vladimir Putin tace e prepara la reazione. In silenzio, come le sue dilette tigri siberiane. Si limita a pubblicare un messaggio sul sito del Cremlino in occasione della giornata nazionale della bandiera russa, per dire che «la Russia è una potenza mondiale forte e indipendente» e che personalmente s' impegna a perseguire politiche a favore degli «interessi vitali della nostra patria». Poi, detta le condoglianze a Dugin per l'uccisione della figlia e le conferisce l'onorificenza postuma dell'Ordine del Coraggio.

«Un crimine vile e crudele ha interrotto - afferma Putin - La vita di una persona brillante e di talento con un vero cuore russo: gentile, amorevole, comprensiva e aperta, ha dimostrato coi fatti cosa significhi essere una patriota della Russia».

[…] Non parla nessun alto papavero del Cremlino né della Duma, e per intercettare una possibile reazione di Mosca bisogna andare fino a Ginevra, da Gennady Gatilov, il rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite nella città svizzera, che confida al Financial Times di non vedere alcuna possibilità di una soluzione diplomatica al conflitto e di attendersi una lunga guerra.

[…] Putin sa bene che il moltiplicarsi degli attacchi diretti alla Crimea, […] e l'attentato che ha scosso la notte moscovita, alimentano le richieste di vendetta in Russia. […] Un autorevole quanto anonimo analista osserva che «Putin ha dimostrato, a differenza di quanto molti sostengono, di non soffrire o avere problemi interni: gli basta cambiare due o tre volte il responsabile della Flotta del Mar Nero o qualche dirigente dei servizi.

Al messaggio recapitato con la bomba dell'altra notte, cioè che chiunque sia stato è in grado di colpire anche a Mosca, nel perimetro del potere - anche se va detto che Dugin non è il vero ideologo di Putin né il suo Rasputin - è probabile che Putin decida di ribattere con la stessa moneta: una reazione mirata sui palazzi che contano a Kiev, magari in coincidenza con la festa dell'Indipendenza ucraina il 24 agosto: target simbolici come la sede dei servizi segreti o il ministero della Difesa».

