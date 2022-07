STAI A VEDERE CHE LA CRISI DI GOVERNO LA FA PARTIRE SALVINI – IL “CAPITONE” HA NOSTALGIA DEL PAPEETE E VA ALL’ATTACCO: “DRAGHI DICE CHE NON C’È BISOGNO DI SCOSTAMENTO DI BILANCIO, IO LA PENSO IN MANIERA CONTRARIA. NEI MESI PASSATI HANNO CONTATO TROPPO SULLA NOSTRA BONOMIA E LEALTÀ” – “NOI NON MANDIAMO LE LETTERINE DI BABBO NATALE”. POI PERÒ FA LA LISTA DELLA SPESA: “CHIEDIAMO LO STRALCIO DELLA NORMA SUI TAXI DAL DECRETO CONCORRENZA E ASPETTO UNA RISPOSTA SULLA PACE FISCALE”

1 - SALVINI, NOI NON MINACCIAMO E NON MANDIAMO LETTERINE

MATTEO SALVINI MARIO DRAGHI

(ANSA) - "La Lega è da un anno e mezzo responsabile e leale. Io lascio agli altri gli strappi. Noi non mandiamo le letterine di Babbo Natale come qualcuno aspettando che succeda qualcosa". Così il segretario della Lega Matteo Salvini a margine della manifestazione contro il degrado della Capitale.

2 - SALVINI, ASPETTO RISPOSTA DA GOVERNO SU PACE FISCALE

(ANSA) - "Nel Dl Aiuti ci sono 15 miliardi di euro per famiglie e imprese quindi il voto della Lega c'è. C'è il termovalorizzatore per Roma che renderà la città più pulita, l'importante è che non si portino in Aula temi di parte. Io aspetto una risposta dal Governo sulla pace fiscale". Così il segretario della Lega Matteo Salvini a margine della manifestazione contro il degrado della Capitale.

GIANCARLO GIORGETTI MARIO DRAGHI ANDREA ORLANDO

3 - TAXI: SALVINI, STRALCIARE NORMA DA DL CONCORRENZA

(ANSA) - "La Lega chiede lo stralcio della norma che coinvolge i 40mila tassisti nel decreto concorrenza. È necessaria anche l'attuazione dei decreti ministeriali come chiedono i lavoratori e il Consiglio di Stato". Lo scrive su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini.

4 - SALVINI, A DRAGHI DICO CI VUOLE SCOSTAMENTO DI BILANCIO

(ANSA) - "Ho letto che Draghi dice che non c'è bisogno di scostamento di bilancio, io la penso in maniera contraria: qui o si mettono 50 miliardi veri nelle tasche degli italiani oppure con i microbonus non si risolve nulla". Così il segretario della Lega Matteo Salvini a margine della manifestazione contro il degrado della Capitale

MATTEO SALVINI DOPO L'INCONTRO CON MARIO DRAGHI

5 - SALVINI, NEI MESI PASSATI HANNO CONTATO TROPPO SU NOSTRA LEALTÀ

(ANSA) - "Probabilmente nei mesi passati qualcuno ha contato troppo sulla nostra bonomia e la nostra lealtà. Lealtà non significa droga libera. Se riportano in Aula la legge sulla droga libera faccio personalmente le barricate in Aula". Così il segretario della Lega Matteo Salvini a margine della manifestazione contro il degrado della Capitale.

L'INCONTRO SALVINI DRAGHI BY ELLEKAPPA