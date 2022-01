5 gen 2022 17:09

NELLE STANZE DEL POTERE, IN QUESTE ORE, CIRCOLA UNO SCENARIO DRAMMATICO: 400-500 MILA CONTAGIATI ATTORNO AL 15 GENNAIO. TRE MILIONI DI AMMALATI A SETTIMANA, OSPEDALI IN TILT, UN PESANTE RALLENTAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI - LO SMART WORKING PUÒ DARE BENEFICI IMMEDIATI PER EVITARE LO SCENARIO PIÙ ESTREMO: UN LOCKDOWN DI 15 GIORNI PER RIPORTARE CONTAGI E RICOVERI SOTTO CONTROLLO…