IMBAVAGLIATO E ISOLATO, TRUMP PUO' SOLO PETTINARSI LA COFANA – ANCHE YOUTUBE BLOCCA PER ALMENO UNA SETTIMANA IL PRESIDENTE USCENTE, PER AVER POSTATO UN VIDEO “CHE INCITA ALLA VIOLENZA” - INCREDIBILE: LO HA CANCELLATO ANCHE SPOTIFY (PER LA MUSICA DI MERDA CHE ASCOLTA?) - “NEW REPUBLIC”: "TRUMP E' ANCORA IN GRADO DI GENERARE NOTIZIE SENZA SOCIAL MEDIA. E POI CI SONO LE TV VIA CAVO..."