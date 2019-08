31 ago 2019 17:50

TRA STASERA E DOMANI CI SARÀ UN FACCIA A FACCIA TRA DI MAIO, ZINGARETTI E CONTE PER SCIOGLIERE I NODI. DOPO 24 ORE THRILLER IN CUI SEMBRAVA CHE IL TAVOLO STESSE PER SALTARE, LE TRATTATIVE SONO RIPRESE A PIENO REGIME – CONTE STA LAVORANDO A UNA SINTESI DA SOTTOPORRE AI PARTITI ENTRO LUNEDÌ PRIMA DI FARE NUOVE CONSULTAZIONI CON LE PARTI SOCIALI – C'È L'INTESA SULLA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE