È STATA LA MANO DI PUTIN A FAR CADERE DRAGHI? – FATE LEGGERE A GIORGIA MELONI, CHE STA PROVANDO AD ACCREDITARSI COME LEADER ATLANTISTA, L’ARTICOLO DEL “FINANCIAL TIMES” CHE ANALIZZA LE “INTERFERENZE” RUSSE SULLA CADUTA DI “MARIOPIO” E SULLA CAMPAGNA ELETTORALE: “IL TRIO CONTE-SALVINI-BERLUSCONI CHE HA STACCATO LA SPINA A DRAGHI E' NOTO PER I SUOI RAPPORTI CON PUTIN – IACOBONI: “NON CREDO CHE I RUSSI ABBIANO DA SOLI IL POTERE DI FAR CADERE DRAGHI, MA DI SICURO HANNO LA CAPACITÀ DI AMPLIFICARE, DI SEMINARE ZIZZANIA E DI USARE UTILI IDIOTI…”

Dietro alla caduta del governo Draghi c’è la manona di Putin? È quello che si chiede anche il Financial Times, in un articolo di Amy Kazmin che analizza lo “spettro” delle interferenze russe sulle elezioni in Italia.

Scrive Kazmin:

“Da quando il governo di Draghi è imploso il mese scorso, gli italiani hanno speculato sul fatto che Vladimir Putin abbia contribuito a preparare la cacciata del primo ministro come vendetta per la sua dura posizione sull'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

Il trio di politici che hanno staccato la spina a Draghi - l'anti-establishment Giuseppe Conte del Movimento Cinque Stelle, Matteo Salvini della Lega, di destra e lo stesso Berlusconi - sono noti per i loro rapporti storicamente amichevoli con Putin e il suo partito Russia Unita.

Sebbene gli analisti sostengano che tutti e tre i leader avessero motivazioni politiche interne convincenti per le loro decisioni, ciò non ha placato le speculazioni secondo cui Mosca avrebbe colluso con i membri scontenti della coalizione di Draghi per far cadere il primo ministro.

Nel suo ultimo discorso al Parlamento prima delle dimissioni, lo stesso Draghi ha avvertito che l'Italia deve "intensificare gli sforzi per combattere le interferenze della Russia e di altre autocrazie nella nostra politica, nella nostra società", anche se non ha fornito dettagli - né ha esplicitamente suggerito un complotto straniero contro di lui.

Eppure questa idea è ora al centro della retorica della campagna elettorale per le elezioni lampo di settembre. [...]

Conte era agitato da una recente scissione del partito e desideroso di rafforzare le sue credenziali da ribelle anti-establishment. Salvini e Berlusconi stavano tenendo d'occhio i sondaggi che li davano entrambi in perdita di consensi a vantaggio del sempre più popolare Fratelli d'Italia di estrema destra di Giorgia Meloni, ma anche in bilico per una vittoria elettorale decisiva se si fossero alleati con la Meloni.

Ma secondo gli analisti italiani, in mezzo ai calcoli di politica interna, incombevano anche fattori geopolitici.

"È un dato di fatto che Draghi sia stato fatto fuori dai tre partiti che hanno i legami più stretti con il Cremlino", sostiene Nathalie Tocci, direttore dell'Istituto Affari Internazionali di Roma. "È anche un fatto che Draghi non era esattamente amato dal Cremlino", ha aggiunto.

Dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, Draghi ha voltato le spalle ai legami tradizionalmente stretti dell'Italia con Mosca. È stato in prima linea nella dura risposta dell'UE al Cremlino, spingendo le sanzioni contro la banca centrale russa e sostenendo l'Ucraina come paese candidato a entrare nell'UE, una posizione che ha scontentato i membri del suo governo di unità nazionale.

"Politici importanti come Salvini e Berlusconi hanno chiaramente sentimenti di amicizia e legami con la Russia, soprattutto con la Russia di Putin", dice Stefano Stefanini, ex ambasciatore italiano alla Nato. "Il loro sostegno alla posizione italiana, europea e della NATO sull'Ucraina è stato, nel migliore dei casi, debole".

A maggio, Salvini aveva annunciato un suo "viaggio di pace" a Mosca organizzato dall'ambasciata russa a Roma, che aveva confermato di aver acquistato i biglietti aerei del politico. Il viaggio è stato annullato tra la rabbia dell'opinione pubblica e le proteste di altri membri del governo. Ma la scorsa settimana La Stampa, un importante quotidiano italiano, ha riportato che le discussioni della Lega con Mosca non si sono fermate lì.

In un articolo in prima pagina, La Stampa ha citato documenti di intelligence che sostengono che il diplomatico russo con sede a Roma Oleg Kostyukov abbia chiesto a maggio a un alto rappresentante della Lega se il partito avrebbe ritirato i ministri dal gabinetto di Draghi.

"Ciò che è strano è che a maggio nessuno - nessun osservatore - in Italia parlava della caduta del gabinetto Draghi - non così rapidamente almeno", ha dichiarato al Financial Times Jacopo Iacoboni, autore dell'articolo.

Iacoboni, autore di “Oligarchi. Come gli amici di Putin stanno comprando l'Italia”, ha aggiunto: "Non credo che i russi abbiano da soli il potere di far cadere Draghi, ma di sicuro hanno la capacità di amplificare, di seminare zizzania e di usare utili idioti".

Salvini ha liquidato il servizio de La Stampa come "fake news". Anche Mosca ha respinto la notizia. "Non è vero. La Russia non ha nulla a che fare con i processi di politica interna in Italia", ha dichiarato al Financial Times il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Ma diversi partiti rivali italiani e analisti indipendenti hanno chiesto che si indaghi sulla questione.

Le probabilità di un'inchiesta sulle presunte interferenze russe sono scarse. Il comitato parlamentare italiano per la sicurezza nazionale è presieduto da un deputato di Fratelli d'Italia (Adolfo Urso) che ha già escluso un'indagine sulla Lega, che ora è un suo alleato elettorale.

"Penso che questo meriti un'indagine adeguata", ha detto Tocci. In che misura questi ministri sono stati incoraggiati dal Cremlino a votare contro il governo o a far dimettere i loro ministri...". È in corso una guerra contro l'Europa e c'è uno Stato nemico che cerca di intromettersi nel vostro processo democratico. Che abbiano successo o meno, dovreste essere preoccupati".

