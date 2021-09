24 set 2021 18:54

STATALI, ALLA SCRIVANIA! - PER LA GIOIA DI RENATINO BRUNETTA, MARIOPIO DRAGHI HA FIRMATO IL DPCM CHE ORDINA AI DIPENDENTI PUBBLICI DI TORNARE AL LAVORO IN PRESENZA DAL 15 OTTOBRE - LE PA DEVONO ASSICURARSI CHE IL RIENTRO AVVENGA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA, NEL RISPETTO DELLE MISURE ANTI COVID-19...