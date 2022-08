6 ago 2022 17:12

STATE BONI, ANZI BONACCINI – IL GOVERNATORE DELL’EMILIA SCALDA I MOTORI PER LA SEGRETERIA PD IN CASO DI DEBACLE ELETTORALE DI LETTA E INVITA IL NAZARENO A CHIUDERE “IL BALLETTO DELLE ALLEANZE E FARE UNA PROPOSTA CHIARA" RILANCIANDO L’IDEA DI UNA MENSILITÀ IN PIÙ IN BUSTA PAGA PER I LAVORATORI – ENRICHETTO ANNUNCIA L’ACCORDO CON SINISTRA E VERDI: NECESSARIO, ALTRIMENTI NON SI VINCE