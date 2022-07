STATE TRANQUILLI: ORBAN LA PASSERÀ LISCIA ANCHE QUESTA VOLTA – L’UNGHERIA ANNUNCIA DI VOLER ACQUISTARE 700 MILIONI DI METRI CUBI AGGIUNTIVI DI GAS RUSSO, E IL MINISTRO DEGLI ESTERI DI PUTIN, LAVROV, PROMETTE PROGETTI “CONGIUNTI” NELL’ENERGIA. A BRUXELLES NON HANNO NIENTE DA DIRE CONTRO IL “VIKTATOR”, SEMPRE PRONTO A FARE GLI INTERESSI SUOI (E DI “MAD VLAD”) IN BARBA ALLE DECISIONI COMUNI?

LAVROV, CON BUDAPEST PROGETTI CONGIUNTI NELL'ENERGIA

(ANSA) - Russia e Ungheria intendono sviluppare progetti congiunti nel campo energetico e dei trasporti. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ricevendo a Mosca il suo omologo ungherese Peter Szijjarto. Quest'ultimo, citato dall'agenzia Interfax, ha affermato che la sua missione mira ad aumentare le forniture russe di gas a Budapest per garantire la sicurezza energetica dell'Ungheria nei prossimi mesi.

GAS: UNGHERIA, ACQUISTEREMO 700 MLN METRI CUBI IN PIÙ DA MOSCA

(ANSA) - "Con lo scopo di garantire l'approvvigionamento energetico del paese, il governo ha deciso di acquistare 700 milioni di metri cubi di gas metano, in più rispetto alla quantità prevista nel contratto a lungo termine". Lo ha comunicato il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, su Facebook. Il contratto in vigore contiene 4,5 miliardi di metri cubi all'anno, fornito attraverso il gasdotto via Turchia, Bulgaria e la Serbia.

GAS: MOSCA 'PRENDERÀ IN CONSIDERAZIONE' RICHIESTA BUDAPEST

(ANSA-AFP) - Mosca "prenderà in considerazione" la richiesta di maggiore gas quest'anno da parte di Budapest. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, parlando anche dello sviluppo di relazioni "strategiche" tra Russia e Ungheria.

"Oggi i nostri colleghi hanno espresso l'interesse del governo ungherese in nuovo acquisto di gas naturale quest'anno", ha detto Lavrov dopo la visita a Mosca del suo omologo ungherese, Peter Szijjarto.

"Questa richiesta sarà...presa in considerazione", ha aggiunto. L'Ungheria dipende in gran parte da petrolio e gas russi, di cui importa rispettivamente il 65 e l'80 per cento, e la scorsa settimana ha dichiarato lo "stato di pericolo" relativo alla crisi energetica.

Lavrov ha detto che la Russia non lascerà che le sanzioni europee "interferiscano con la nostra cooperazione e cercheremo soluzioni per rendere la nostra collaborazione impermeabile a questi capricci e tentativi di punizione". Il ministro degli Esteri russo ha inoltre elogiato le relazioni bilaterali russo-ungheresi. "Le nostre discussioni di oggi confermano la loro natura duratura e strategica. E le svilupperemo in ogni modo possibile", ha concluso.

