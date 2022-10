25 ott 2022 17:35

GLI STATI UNITI CI GUARDANO DA VICINO - SHAWN CROWLEY, INCARICATO D'AFFARI AD INTERIM DELL'AMBASCIATA AMERICANA, OGGI HA ASSISTITO AL DISCORSO DELLA PRESIDENTE MELONI DALLA TRIBUNA PER GLI OSPITI DELLA CAMERA - IL CAPO MISSIONE DELL'AMBASCIATA (NON AMBASCIATORE) È ARRIVATO A MONTECITORIO INTORNO ALLE 10:30 PER GODERSI LO SPETTACOLO DI PERSONA - UN BEL MONITO PER IL GOVERNO...