Da repubblica.it

biden trump

Ottimismo, convinzione, clacson suonati come allo stadio, Joe Biden si presenta per una breve dichiarazione quando manca un quarto d'ora alle sette del mattino (ora italiana) e le sue parole trasudano ottimismo, più di quanto i numeri non dicano: "Siamo sulla strada per vincere le

elezioni. Ma ci vorrà tempo, dobbiamo essere pazienti: abbiamo fatto un grande lavoro".

biden

Immediata la reazione di Donald Trump, il mezzo scelto è ancora una volta quello dei social ed è subito una dichiarazione di guerra: "Stiamo vincendo ALLA GRANDE, ma tenteranno di rubare l'elezione. Non lasceremo mai che lo facciano. Non si possono esprimere voti dopo la chiusura dei seggi!". Il post è stato dichiarato immediatamente "controverso" dalla stessa piattaforma social "Perché potrebbe essere fuorviante in merito alla modalità di partecipazione alle elezioni o ad altri strumenti di coinvolgimento della cittadinanza".

donald trump a kenosha michigan

Biden non arretra di un millimetro: "Non decide Trump chi vince ma il popolo: sono ottimista". I voti per posta da conteggiare per Pennsylvania, Michigan e Wisconsin ed eventualmente anche per Georgia e North Carolina infiammano il finale di questa elezione.

Secondo la stampa Usa, Biden avrebbe deciso di tenere il suo breve discorso su consiglio della sua campagna elettorale, memore dell'immagine di debolezza trasmessa dal candidato democratico Al Gore, in occasione delle elezioni presidenziali del 2000, rimaste in bilico per settimane a causa dello strettissimo margine di voti che lo separava dal repubblicano George W. Bush.

donald trump joe biden

TONFO YUAN

biden

(ANSA) Lo yuan è in caduta sul dollaro scontando la prospettiva che Donald Trump possa riconquistare la Casa Bianca per un secondo mandato: il renminbi cede lo 0,7% nei valori offshore, scivolando a 6.7270 sul biglietto verde. Questa mattina la Banca centrale cinese (Pboc) aveva fissato la parità bilaterale a 6,6771 rafforzando la sua valuta di 186 punti base. Gli stessi allibratori britannici, a conferma di un trend più favorevole al tycoon, hanno modificato le loro valutazioni dando la rielezione di Trump a 8/13, contro i 6/5 della vittoria di Biden.

XI JINPING BIDEN joe biden a monaca pennsylvania joe biden 2 la chiusura della campagna elettorale di trump a miami 75 la chiusura della campagna elettorale di trump a miami 49 biden e la moglie