(ANSA) - Joe Biden si avvia a spegnere 80 candeline. Il 20 novembre cade infatti il compleanno del presidente, occasione per festeggiare la vittoria alle midterm ma anche una data pesante per il suo futuro politico. Già il presidente più anziano della storia americana - il precedente era Ronald Reagan con i suoi 77 anni -, Biden potrebbe annunciare una sua ricandidatura al 2024 in gennaio.

Se vincesse un secondo mandato avrebbe 82 anni all'insediamento nel 2025 e 86 alla fine della presidenza. I dubbi sullo stato di salute fisico e mentale del presidente lo accompagnano dalla campagna elettorale del 2019 e, negli anni, sono aumentati, riporta il Washington Post. I repubblicani li hanno cavalcati per mostrare la sua inadeguatezza, postando video in cui appare confuso e debole.

Un'immagine che i consiglieri di Biden stanno combattendo con forza aumentando i viaggi presidenziali e mettendo in evidenza le sue vittorie come prova delle sue capacità. Biden è abituato e qualche volta irritato dalle polemiche sulla sua salute e, anche se considera giusto interrogarsi sulla sua età, cerca allo stesso tempo di minimizzare i timori puntando alle sue vittorie legislative. Per Biden il problema dell'età comunque non è solo medico ma è anche politico. Molti giovani democratici e indipendenti chiedono infatti un ricambio generazionale.

