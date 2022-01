GLI STATI UNITI SONO SULL’ORLO DI UNA SECONDA GUERRA CIVILE? – A UN ANNO DALL’ASSALTO A CAPITOL HILL, NEGLI USA INIZIA A SERPEGGIARE L’IDEA CHE POSSA ESPLODERE UN CONFLITTO: MOLTI AMERICANI LEGITTIMANO LA VIOLENZA CONTRO IL GOVERNO MENTRE I REPUBBLICANI CERCANO DI RISCRIVERE LA STORIA, FACENDO PASSARE I RIVOLTOSI DEL CAMPIDOGLIO COME “MARTIRI” - CON IL PAESE POLARIZZATO, L’IPOTESI DELLA RICANDIDATURA DI TRUMP E IL SUO PARTITO CHE ABBRACCIA L'AUTORITARISMO, ALCUNI ESPERTI TEMONO UN'INSURREZIONE IN STILE IRLANDA DEL NORD…

Joe Biden ha trascorso un anno nella speranza che l'America potesse tornare alla normalità. Ma giovedì scorso, il primo anniversario dell'insurrezione al Campidoglio degli Stati Uniti, il presidente ha finalmente riconosciuto la portata dell'attuale minaccia alla democrazia americana.

«In questo momento, dobbiamo decidere - ha detto Biden nella Statuary Hall, dove i rivoltosi avevano fatto irruzione un anno prima - Che tipo di nazione saremo? Diventeremo una nazione che accetta la violenza politica come norma?».

È una domanda che molti in America e, non solo, si stanno ponendo. In una società profondamente divisa, dove anche una tragedia nazionale come quella del 6 gennaio ha solo allontanato le persone, si teme che quel giorno sia stato solo l'inizio di un'ondata di disordini, conflitti e terrorismo interno.

Una sfilza di recenti sondaggi mostra come una significativa minoranza di americani sia a proprio agio con l'idea della violenza contro il governo. Anche parlare di una seconda guerra civile americana è passato dal fantasy marginale al mainstream dei media.

«È in arrivo una guerra civile?» era il titolo di un articolo del New Yorker di questa settimana. «Stiamo davvero affrontando una seconda guerra civile?» era il titolo sul New York Times di venerdì. Tre generali statunitensi in pensione hanno scritto un articolo sul Washington Post avvertendo che un altro tentativo di colpo di stato "potrebbe portare alla guerra civile".

Il semplice fatto che tali nozioni stiano diventando di dominio pubblico mostra che ciò che una volta era impensabile è diventato pensabile, anche se alcuni sostengono che rimane fermamente improbabile.

L'ansia è alimentata dal rancore a Washington, dove il desiderio di bipartitismo di Biden si è schiantato contro l'opposizione repubblicana radicalizzata. Le osservazioni del presidente giovedì – («Non permetterò a nessuno di mettere un pugnale alla gola della nostra democrazia») sembravano riconoscere che non può esserci discussione quando uno dei principali partiti americani ha abbracciato l'autoritarismo.

Infatti quasi nessun repubblicano ha partecipato alle commemorazioni mentre il partito cerca di riscrivere la storia, facendo passare la folla che ha cercato di ribaltare la sconfitta elettorale di Trump come martiri che combattono per la democrazia. Tucker Carlson, l'host più seguito sulla rete conservatrice Fox News, ha rifiutato di riprodurre qualsiasi clip del discorso di Biden, sostenendo che il 6 gennaio 2021 "a malapena è considerato una nota a piè di pagina" storicamente perché "non è successo molto quel giorno".

Con il culto di Trump più dominante che mai nel partito repubblicano e gruppi di destra radicale come gli Oath Keepers e i Proud Boys in marcia, alcuni considerano la minaccia alla democrazia più grande ora di quanto non fosse un anno fa. Tra coloro che lanciano l'allarme c'è Barbara Walter, politologa dell'Università della California e autrice di un nuovo libro, “How Civil Wars Start: And How to Stop Them”.

In precedenza Walter ha fatto parte della task force per l'instabilità politica, un comitato consultivo della CIA, che aveva un modello per prevedere la violenza politica in paesi di tutto il mondo, ad eccezione degli stessi Stati Uniti. Eppure, con l'ascesa della demagogia razzista di Trump, Walter, che ha studiato le guerre civili per 30 anni, ha riconosciuto segni rivelatori alle sue porte.

Uno è stato l'emergere di un governo che non è né completamente democratico né completamente autocratico: un'"anocrazia" . L'altro è un paesaggio che si trasforma in politiche identitarie in cui i partiti non si organizzano più attorno a ideologia o politiche specifiche ma secondo linee razziali, etniche o religiose.

Walter ha detto all'Observer: «Alle elezioni del 2020, il 90% del partito repubblicano era ormai bianco. Sulla task force, se dovessimo vedere che in un altro paese multietnico e multireligioso che si basa su un sistema bipartitico, questa è quella che chiameremmo una super fazione e una super fazione è particolarmente pericolosa".

Nemmeno il più cupo pessimista prevede una replica della guerra civile del 1861-65 con un esercito blu e un esercito rosso che combattono battaglie campali. «Sembrerebbe più simile all'Irlanda del Nord e a ciò che ha vissuto la Gran Bretagna, dove c’è stato più un'insurrezione - ha continuato Walter - Probabilmente sarebbe più decentralizzato dell'Irlanda del Nord perché abbiamo un paese così grande e ci sono così tante milizie in tutto il paese. Si rivolgerebbero a tattiche non convenzionali, in particolare al terrorismo, forse anche un po' di guerriglia, prenderebbero di mira edifici federali, sinagoghe, luoghi con grandi folle. La strategia sarebbe quella di intimidire e spaventare gli americani facendogli credere che il governo federale non è in grado di prendersi cura di loro».

Un complotto del 2020 per rapire Gretchen Whitmer, il governatore democratico del Michigan, potrebbe essere un segno. Walter suggerisce che figure dell'opposizione, repubblicani moderati e giudici ritenuti antipatici potrebbero diventare tutti potenziali obiettivi.

«Potrei anche immaginare situazioni in cui le milizie, insieme alle forze dell'ordine in quelle aree, si ritagliano piccoli etnostati bianchi in aree dove ciò è possibile a causa del modo in cui il potere è diviso qui negli Stati Uniti. Certamente non assomiglierebbe per niente alla guerra civile avvenuta negli anni '60 dell'Ottocento».

Walter osserva che la maggior parte delle persone tende a presumere che le guerre civili siano iniziate dai poveri o dagli oppressi. Non così. Nel caso dell'America, è un contraccolpo di una maggioranza bianca destinata a diventare una minoranza intorno al 2045, un'eclissi simboleggiata dall'elezione di Barack Obama nel 2008.

L'accademico ha spiegato: «I gruppi che tendono a scatenare guerre civili sono i gruppi che un tempo erano politicamente dominanti ma sono in declino. O hanno perso il potere politico o stanno perdendo potere politico e credono davvero che il Paese sia loro di diritto e sono giustificati nell'usare la forza per riprendere il controllo perché il sistema non funziona più per loro».

Un anno dopo l'insurrezione del 6 gennaio, l'atmosfera a Capitol Hill rimane tossica in mezzo al crollo della civiltà, della fiducia e delle norme condivise. Diversi membri repubblicani del Congresso hanno ricevuto messaggi minacciosi, inclusa una minaccia di morte, dopo aver votato per un disegno di legge sulle infrastrutture altrimenti bipartisan a cui Trump si è opposto.

I due repubblicani del comitato ristretto della Camera dei rappresentanti che indaga sull'attacco del 6 gennaio, Liz Cheney e Adam Kinzinger, devono affrontare l'appello per essere banditi dal loro partito. Il democratico Ilhan Omar del Minnesota, musulmano di origine somala, ha subito abusi islamofobici.

Eppure i sostenitori di Trump sostengono che sono loro che combattono per salvare la democrazia. Il mese scorso la deputata georgiana Marjorie Taylor Greene, che ha criticato il trattamento riservato agli imputati del 6 gennaio incarcerati per il loro ruolo nell'attacco, ha chiesto un "divorzio nazionale" tra gli stati blu e rossi. Il democratico Ruben Gallego ha risposto con forza: «Non c'è 'divorzio nazionale'. O sei per la guerra civile o no. Dillo solo se vuoi una guerra civile e dichiarati ufficialmente un traditore».

C'è anche la prospettiva che Trump si candidi di nuovo alla presidenza nel 2024. Gli stati guidati dai repubblicani stanno imponendo leggi sulla restrizione degli elettori calcolate per favorire il partito mentre i lealisti di Trump stanno cercando di farsi carico delle elezioni. Una contestata corsa alla Casa Bianca potrebbe creare un cocktail incendiario.

James Hawdon, direttore del Center for Peace Studies and Violence Prevention presso la Virginia Tech University, ha dichiarato: «Non mi piace essere un allarmista, ma il Paese si sta muovendo sempre più verso la violenza. Un'altra elezione contestata potrebbe avere gravi conseguenze».

Sebbene la maggior parte degli americani sia cresciuta dando per scontata la sua stabile democrazia, questa è anche una società in cui la violenza è la norma, non l'eccezione, dal genocidio dei nativi americani alla schiavitù, dalla guerra civile a quattro omicidi presidenziali, dalla violenza armata che si prende 40.000 vite all'anno per un complesso militare-industriale che ha ucciso milioni di persone all'estero.

Larry Jacobs, direttore del Center for the Study of Politics and Governance dell'Università del Minnesota, ha dichiarato: «L'America non è disabituata alla violenza. È una società molto violenta e ciò di cui stiamo parlando è che alla violenza viene data un'agenda politica esplicita. È una specie di terrificante nuova direzione in America».

Sebbene al momento non preveda che la violenza politica diventi endemica, Jacobs concorda sul fatto che qualsiasi disfacimento del genere assomiglierebbe molto probabilmente anche ai guai dell'Irlanda del Nord. «Vedremmo questi attacchi terroristici episodici e sparsi» ha aggiunto. Il modello dell'Irlanda del Nord è quello che francamente teme di più perché non ci vuole un gran numero di persone per farlo e in questo momento ci sono gruppi altamente motivati e ben armati. La domanda è: l'FBI si è infiltrato in loro a sufficienza per poterli mettere fuori combattimento prima che lanciassero una campagna di terrore?

«Naturalmente, in America non aiuta il fatto che le armi siano prevalenti. Chiunque può prendere una pistola e tu hai pronto accesso agli esplosivi. Tutto questo sta accendendo per la posizione precaria in cui ci troviamo ora». Niente, però, è inevitabile.

Biden ha anche usato il suo discorso per elogiare le elezioni del 2020 come la più grande dimostrazione di democrazia nella storia degli Stati Uniti con un record di oltre 150 milioni di persone che hanno votato nonostante una pandemia. Le false sfide di Trump al risultato sono state respinte da quello che rimane un solido sistema giudiziario e controllate da quella che rimane una vivace società civile e media.

In un controllo di realtà, Josh Kertzer, un politologo dell'Università di Harvard, ha twittato: «Conosco molti studiosi di guerra civile e ... pochissimi di loro pensano che gli Stati Uniti siano sull'orlo di una guerra civile».

Eppure il presupposto che “non può succedere qui” è vecchio quanto la politica stessa. Walter ha intervistato molti sopravvissuti sulla fase che ha portato alle guerre civili. «Quello che tutti hanno detto, che fossero a Baghdad o Sarajevo o Kiev, è che non ce l'aspettavamo - ha ricordato - In effetti, non eravamo disposti ad accettare che qualcosa non andasse fino a quando non abbiamo sentito sparare una mitragliatrice sul pendio della collina. E a quel punto era troppo tardi».

