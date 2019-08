STELLE CADENTI – LUIGINO DI MAIO RIESCE A MALAPENA A SEDARE LE CONTESTAZIONI DENTRO IL MOVIMENTO, EPPURE È INTOCCABILE. COME MAI? SEMPLICE. INNANZITUTTO È LUI A GESTIRE LE “RESTITUZIONI” DEI PARLAMENTARI, CHE FINISCONO IN UN CONTO A LUI COINTESTATO. POI HA REGALATO UN POSTO A MOLTA GENTE, CHE ORA…

Giuseppe Marino per ''il Giornale''

matteo salvini luigi di maio nicola zingaretti by gianboy

Dal matrimonio impossibile al «Sì» in poche ore. Com' è possibile che i promessi sposi dalla concordia miracolosa, Pd e M5s, litighino solo sul compare d' anello? Una possibile spiegazione sta nel potere reale accumulato dall' uomo della discordia, Luigi Di Maio: legami, nomine e, soprattutto, un conto in banca cointestato a lui in cui sono affluiti milioni.

LUIGI DI MAIO NICOLA ZINGARETTI

Il capo politico è ormai contestatissimo all' interno del Movimento, dopo un anno di sconfitte elettorali, dopo aver portato il consenso dei pentastellati dal 33 al 17%, dopo il collasso delle europee con tanto di tentato golpe di Alessandro Di Battista. All' inizio delle trattative, dice una fonte pentastellata di governo, il M5s era pronto a chiedere a Di Maio, che aveva legato troppo le sue fortune a Matteo Salvini, un passo di lato. I primi retroscena raccontavano infatti di un veto posto dal Pd sulla sua figura non contestato dal M5s.

LUIGI DI MAIO ROUSSEAU BY TERRE IMPERVIE

LUIGI DI MAIO E DAVIDE CASALEGGIO

Si era perfino tenuta una riunione dei gruppi parlamentari grillini in assenza del capo politico, ufficialmente «perché potessero sentirsi più liberi di parlare». Poi, dice la fonte, si è capito che «Luigi poteva creare troppi problemi». Eppure Grillo e Casaleggio hanno chiaramente puntato tutto su Giuseppe Conte, con un' operazione di immagine che lo ha promosso a volto del Movimento e del governo, al posto del giovane vice premier.

NICOLA ZINGARETTI E LUIGI DI MAIO BY CARLI

BEPPE GRILLO GIUSEPPE CONTE LUIGI DI MAIO

Di Maio poteva essere scartato, ma all' improvviso il M5s ha cominciato a fare muro. Ieri è arrivata una selva di dichiarazioni coordinate di parlamentari e sottosegretari, da Fantinati a Dall' Orco. Il Pd ha resistito fino all' ultimo, facendo sapere che non «c' erano veti su Di Maio al governo», purché non a Palazzo Chigi. E Luigi ha replicato stizzito: «Qualcuno sembra più concentrato a colpire il sottoscritto che a trovare soluzioni». Alla fine un posto nel governo giallorosso l' avrà. Luigi, leader fantasma eppure immortale.

francesco d'uva luigi di maio stefano patuanelli

«Di Maio - spiega il deputato Davide Galantino, tra gli ultimi fuoriusciti da M5s - ha scelto molti candidati, regalando un posto in Parlamento a gente che non ha fatto un giorno di militanza e ora gli è fedele».

LUIGI DI MAIO

Ma, soprattutto, è il capo del Comitato per le «restituzioni» che gestisce i 2mila euro al mese versati dai parlamentari. Soldi che, dopo lo scandalo rimborsopoli, non vanno più al Fondo per il microcredito, ma finiscono su un conto bancario intestato ai tre componenti del Comitato: Di Maio e i due capigruppo Francesco D' Uva e Stefano Patuanelli, in carica (vedi statuto firmato davanti al notaio Luca Romano il 7 agosto 2018) fino allo scioglimento delle Camere. «Oggi - dice Galantino - se non sono state fatte altre restituzioni, dovrebbero esserci 5 milioni di euro su quel conto». Lo statuto prevede che i tre membri del comitato possano essere estromessi da assemblea a consiglio direttivo. I cui membri sono sempre i due capigruppo e Di Maio l' intoccabile. Vuoi capire la crisi?

luigi di maio passeggia per roma con virginia saba 3 LUIGI DI MAIO SI INCOLLA ALLA POLTRONA luigi di maio beppe grillo BEPPE GRILLO GIUSEPPE CONTE LUIGI DI MAIO davide casaleggio e luigi di maio a sum #03 BEPPE GRILLO LUIGI DI MAIO ALESSANDRO DI BATTISTA RICCARDO FRACCARO - LUIGI DI MAIO - BEPPE GRILLO - STEFANO BUFFAGNI - ALFONSO BONAFEDE - PIETRO DETTORI - ALESSANDRO DI BATTISTA luigi di maio passeggia per roma con virginia saba 6 luigi di maio con patuanelli e d'uva FOTOMONTAGGIO – LUIGI DI MAIO NICOLA ZINGARETTI SERGIO MATTARELLA CON LA DELEGAZIONE DEL MOVIMENTO 5 STELLE - LUIGI DI MAIO STEFANO PATUANELLI FRANCESCO D'UVA

Follow the money.

giuseppe conte luigi di maio 1 luigi di maio passeggia per roma con virginia saba 7