29 set 2022 11:19

I 5 STELLE IN DIREZIONE OSTINATA E CONTRARIA AL PD. CON UNA SOLA ECCEZIONE: IL LAZIO - C'È GIÀ UN ACCORDO DI MASSIMA PER LE REGIONALI CHIUSO TRA ZINGARETTI E L'ASSESSORA M5S ROBERTA LOMBARDI, PER PROVARE A DARE SEGUITO ALL'ESPERIENZA DI GOVERNO INSIEME. SEMPRE CHE CONTE NON DECIDA DI ALZARE LA POSTA. E IN QUESTO CLIMA GENERALE, TRA I DEM DEL LAZIO, INIZIANO A SERPEGGIARE I TIMORI – IN TOSCANA I PENTASTELLATI RESPINGONO L'OFFERTA DEL GOVERNATORE GIANI: "NON ENTRIAMO IN GIUNTA"