DALLE STELLE ALLE STALLE - “IL MAGO DI OZ CHE PARLA DI DEMOCRAZIA DIRETTA MI VIENE UN BUCO NELLO STOMACO” – BEPPE GRILLO SPUTA VELENO SU GIUSEPPE CONTE DOPO IL MANCATO RINNOVO DEL SUO CONTRATTO DA 300 MILA EURO L’ANNO COL M5S: “LUI SI PUÒ FARE IL SUO BEL PARTITO, SI PUÒ FARE IL SUO MANIFESTO CON LA SUA FACCIA E SCRITTO ‘OZ E I 22 MANDATI. POTREBBE ANCHE ARRIVARE ALL’8%, IO RIVENDICO IL DIRITTO ALL’ESTINZIONE DEL MOVIMENTO…” – VIDEO

Ora parla lui, Beppe Grillo. “Vorrei dire anche due cose io”, dice nel video di 5 minuti pubblicato sul suo sito. Non aveva detto ancora nulla da quando Giuseppe Conte lo ha licenziato non rinnovando il suo contratto da 300mila euro. “Il Movimento non c'è più, è evaporato. Però come tutte le evaporazioni - come nel caso del mare - poi magari si trasforma in una tromba d'aria, un ciclone. Non lo so. Non voglio assolutamente fare casino, io rivendico da creatore del Movimento il mio diritto alla sua estinzione”.

Il fondatore si rivolge al presidente 5S e alle parole affidate a Bruno Vespa nel suo libro in uscita il 30 ottobre con cui viene scaricato. "Anche Vespa si inserisce in questa liturgia terrificante di avvocati e notai. Già leggere un libro di Vespa è perversione e siamo nel feticismo della comunicazione, quindi è tornare a trent'anni indietro – dice seduto alla scrivania mentre registra il video – Il Movimento è compostabile, non biodegradabile. Contiene ancora l'humus, gli zuccheri, le proteine” [...]

Attacca ancora Conte: "Io quando vedo questa bandiera dei 5 Stelle con davanti il mago di Oz che parla di democrazia diretta mi viene un buco nello stomaco. Quindi va benissimo, dobbiamo essere persone civili. Lui si può fare il suo bel partito, si può fare il suo manifesto con la sua faccia - bella, simpatica e sincera - con su scritto 'Oz e i 22 mandati'. Potrebbe anche arrivare all'8%", conclude Grillo.

