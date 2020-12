26 dic 2020 16:44

STORIA DI UN’INTERVISTA FINITA NEL CESTINO - IL DIRETTORE DEL 'RIFORMISTA' PIERO SANSONETTI RACCONTA: IL VICE DIRETTORE DEL 'FATTO' MARCO LILLO CHIEDE AD ALFREDO ROMEO UN’INTERVISTA SUL CASO CONSIP. ROMEO ACCETTA MA SOLO PER ISCRITTO. ALLE DIECIMILA BATTUTE DI DOMANDE, ROMEO RISPONDE CON DIECIMILA BATTUTE ANCHE LUI. PER LILLO È TROPPO LUNGA. FA COSÌ UNA SINTESI DI SETTEMILA BATTUTE CAMBIANDO DOMANDE E RISPOSTE. PER ROMEO È UN ATTO DI CENSURA. SI RICOMINCIA. ALLA FINE LILLO LEGGE L’INTERVISTA E POI DICE: “IO NON LA POSSO PUBBLICARE. LE RISPOSTE POSSONO ESSERE OFFENSIVE E INGIURIOSE NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI…“