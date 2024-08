ARTICOLI CORRELATI

LA SEPARAZIONE TRA ARIANNA MELONI E FRANCESCO LOLLOBRIGIDA

1. ARIANNA E LOLLOBRIGIDA, COSÌ È FINITA LA RELAZIONE «SÌ, CI SIAMO LASCIATI»

Estratto dell’articolo di Virginia Piccolillo per il “Corriere della Sera”

Dell’enorme mazzo di rose rosse che aveva sancito la fine del «lascia e riprendi» e dato via alla sua storia d’amore con «Lollo» ne aveva parlato proprio al Foglio , a giugno di due anni fa. Non ha portato bene.

Ieri Arianna Meloni, sorella della premier e responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, sullo stesso giornale, ha dichiarato la fine ufficiale del suo rapporto con il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida.

francesco lollobrigida e arianna meloni

«Sì, è vero, non stiamo più insieme da un po’», ha confermato lei. Ma, ci ha tenuto a specificare: «Per Lollo mi butterei nel Tevere, come si dice a Roma. Ci vogliamo bene, so quanto vale, conosco di che pasta politica sia fatto: uno in grado di lavorare 500 ore al giorno».

[…] «È una persona solida, onesta e con una grande preparazione», garantisce. E mette subito in chiaro: «Il nostro progetto politico va avanti, i nostri rapporti personali sono ancora solidi, poi l’amore è un’altra cosa». […] La sorella maggiore della premier […] formula un auspicio: «Visto che sono affari nostri e ci sono tante persone che amiamo in mezzo, la finirei qui con la curiosità morbosa».

meme sulla separazione tra arianna meloni e francesco lollobrigida 2

Lei sì. Il ministro Lollobrigida anche. Ma la notizia ha iniettato una dose massiccia di gossip in giornate politiche dominate dai dissidi sullo ius scholae, sulla sede di Acca Larentia acquistata anche con i soldi della Fondazione An e dall’odore, avvertito da Alessandro Sallusti, di un complotto di Matteo Renzi per far indagare Arianna per traffico di influenze.

Sono bastate poche frasi in cui rivelava che il «cognato di Giorgia», spunto di critiche di familismo al veleno, era ormai un ex e tutti a spulciare i ricordi della sezione Msi di Colle Oppio che ha fatto da location a quel film lungo 29 anni. Con lui che capitalizzava il ciuffo biondo e gli occhi azzurri e lei che non guardava che lui. Poi due splendide figlie e un sogno politico da condividere.

meme sulla separazione tra arianna meloni e francesco lollobrigida

Chi all’epoca lo chiamava Beautiful sostiene che la politica che li ha fatti incontrare ha finito per allontanarli. L’ascesa di lui, le rinunce di lei, le voci, sempre smentite, di liaison di lui: fino a quelle che portarono Rachele Silvestri a fare l’esame del Dna al figlio per «fermare le calunnie».

Sul presunto complotto, Arianna precisa: «Lungi da me attaccare la magistratura. Semmai un certo giornalismo che mi tira in ballo descrivendomi alle prese da due anni con nomine e trame di potere. […] Mi fanno passare per traffichina e mitomane. Stiamo imparando a camminare su un ponte tibetano, ma ovviamente non sulle acque».

tweet sulla separazione tra arianna meloni e francesco lollobrigida

Ma non ha dubbi: «Tutti danno il massimo e per primi mia sorella e Lollo, le due persone che conosco meglio di tutti. Attaccati spesso con violenza incredibile, e penso proprio a Lollo, che invece sta facendo un lavoro straordinario».

2. ARIANNA MELONI: “IO E LOLLOBRIGIDA CI SIAMO LASCIATI”

Estratto dell’articolo di Stefano Baldolini per “la Repubblica”

[…]

La rivelazione arriva dopo una crisi che perdura da un anno e mezzo, assicurano le voci dei palazzi romani. E a dissipare le ombre nei mesi scorsi, non sono bastate la querela a difesa dell’ormai ex compagno Lollobrigida nei confronti di un vignettista del Fatto che aveva ironizzato sulla sua fedeltà, o la smentita di una presunta maternità con “Lollo” da parte di un’esponente FdI, ex 5stelle, a mezzo di una lettera al Corriere con notizia di prova del dna acclusa.

tweet sulla separazione tra arianna meloni e francesco lollobrigida 3

Ma la vicenda non va relegata al gossip. Piuttosto, considerato il ruolo dei protagonisti, investe in pieno la dimensione politica e il cuore del potere del partito di maggioranza in Parlamento, fino a lambire le porte di palazzo Chigi. Ecco dunque la necessità di sgombrare il campo da ogni sospetto.

Non è un mistero che Arianna Meloni aspettasse il momento più opportuno per rendere pubblica la rottura. Per fare chiarezza: parola chiave. La stessa usata qualche giorno fa per dare la sua versione sul suo presunto ruolo nelle nomine decise dal governo con, sullo sfondo, un temuto avviso di garanzia per traffico di influenze.

«È stata fatta chiarezza, perché c’è un metodo che mi lascia incredula », aveva detto dalla masseria pugliese dove aveva deciso di trascorrere le vacanze con la sorella Giorgia. Un luogo di riposo che si è trasformato nell’epicentro di una crisi politica e ora — si scopre — anche familiare. Così, in un registro che alternava attacco e difesa, aveva provato a fugare ogni sospetto.

meme sulla separazione tra arianna meloni e francesco lollobrigida 1

Nessuna regia, assicurava, dietro la levata di scudi degli esponenti del suo partito, che avevano messo nel mirino opposizione, media e pm dietro il presunto complotto.

Ma la bufera politica sulla responsabile della segretaria di FdI è destinata a non scemare. Passano pochi giorni e finisce di nuovo nel mirino.

Il suo nome rimbalza nella vicenda dei fondi FdI per acquistare la sede di Acca Larentia, luogo simbolo dei neofascisti, tra manifesti di Mussolini, croci celtiche e saluti romani. Si parla di un’elargizione da 30 mila euro all’associazione vicina a Casa-Pound da parte della Fondazione di An, nel cui cda oltre ad altri esponenti vicini alla premier siede proprio lei, Arianna Meloni. […]

