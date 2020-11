LA STORIA SI RIPETE (IN FARSA OVVIAMENTE) - VELTRONI VUOLE APPLICARE IL MODELLO BIDEN ALL'ITALIA. GIÀ NEL 2008, NEI GIORNI DELLA VITTORIA DI OBAMA, ARTURO PARISI SFOTTEVA VELTRONI SEGRETARIO PD: ''NOI PERDIAMO L'ABRUZZO, MA IN COMPENSO ABBIAMO VINTO L'OHIO''. NON E' CAMBIATO NULLA: 14 REGIONI ITALIANE SONO DEL CENTRODESTRA. IL GOVERNO STA IN PIEDI SOLO PER NON ANDARE A VOTARE, EPPURE VELTRONI E LA SINISTRA RIPETONO LE STESSE SCIOCCHEZZE

DAGONOTA - Già nel 2008, nei giorni in cui Obama otteneva il suo primo mandato, Arturo Parisi in polemica con l'allora segretario del Pd Veltroni diceva: ''Noi perdiamo l'Abruzzo, ma in compenso abbiamo vinto l'Ohio''. La storia si ripete. Oggi la gran parte delle regioni italiane è in mano al centrodestra. Il governo sta in piedi solo per non andare a votare. Eppure Veltroni e la sinistra italiana non avendo imparato nulla ripetono le stesse sciocchezze.

Quindi Elly Schlein — chiara geloni (@lageloni) November 10, 2020

(Elly Schlein ha messo ''mi piace'' al commento di Chiara Geloni)

Estratti dall'intervista di Francesco Bei per ''la Repubblica''

veltroni

Walter Veltroni, fra i segretari del Pd che si sono succeduti fino a oggi, di certo è stato il più "americano". Dal kennediano I Care del Lingotto, fino allo Yes, we can di Obama, Veltroni ha provato a ibridare il vecchio fusto della sinistra italiana con gli innesti e le suggestioni che venivano dal partito democratico Usa. Con la vittoria di Biden, di nuovo si può aprire una stagione feconda anche per il centrosinistra italiano. A patto, ammonisce Veltroni, che non si imbocchi la strada "sbagliata e pericolosa" del ritorno alla proporzionale.

In Italia è subito iniziata una discussione se, con Biden, abbia vinto il centro o la sinistra. Secondo lei?

BARACK OBAMA E JOE BIDEN

"Biden ha vinto come vincono i democratici, portatori di un sistema autonomo di valori, di issues programmatiche che tengono insieme la radicalità e il riformismo. Quella stessa cultura democratica ha portato prima Obama a essere il primo presidente nero e ora una donna straordinaria a divenire vicepresidente. Due gigantesche spallate a due tetti eufemisticamente chiamati di cristallo".

La formula da copiare è dunque racchiusa nell'ossimoro "riformismo radicale"?

"Quando il pensiero democratico riesce a tenere insieme la radicalità, ovvero l'idea che il cambiamento sia una sfida dolorosa, che contrasta con poteri, con pregiudizi, con antiche abitudini e privilegi, restando al tempo stesso inclusivo, anche nel modo di presentarsi al Paese, allora determina entusiasmo. La forza del pensiero democratico è in questa sintesi".

WALTER VELTRONI E MASSIMO D ALEMA Arturo Parisi

barack obama joe biden 1 ELLY SCHLEIN