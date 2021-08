6 ago 2021 08:18

STRADA IN SALITA – MARIO DRAGHI È INCAZZATO NERO PER IL CAOS ANAS, E L'INDICAZIONE (POI RIMANGIATA) DI UGO DE CAROLIS, MANAGER DI FIDUCIA DEI BENETTON, COME AD - MA CON CHI SE L’È PRESA MARIOPIO? CON I MINISTRI DANIELE FRANCO E ENRICO GIOVANNINI. INFINE, MARIOPIO HA DOVUTO STRIGLIARE ANCHE L’AMICO E CONSIGLIERE FRANCESCO GIAVAZZI, CHE COMPLICI LE QUOTAZIONI IN RIBASSO DEL DUO GAROFOLI-FUNICIELLO, INFILA IL BECCO IN OGNI DOSSIER. SPECIE QUELLI SULLE NOMINE…