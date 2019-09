STRAGISMI SENTIMENTALI - COSTANZO AVEVA GIÀ RISPOSTO A CHI AVEVA LEGATO IL SUO ATTENTATO A SILVIO: ''NON CI HO MAI CREDUTO''. INTERVISTATO PER UN PROGRAMMA DEL ''FATTO QUOTIDIANO'', DISSE ''NON MI MONTO LA TESTA. HO SEMPRE CREDUTO DI AVER DATO FASTIDIO CON LE MIE TRASMISSIONI DI INIZIO ANNI 90 CON MICHELE SANTORO SULLA MAFIA. PARE CHE TOTÒ RIINA DISSE: 'QUESTO COSTANZO MI HA ROTTO I C'. MAI PENSATO CHE C'ENTRASSE BERLUSCONI, LUI QUELLA SERA MI TELEFONÒ E…''

Da ''il Fatto Quotidiano''

Maurizio Costanzo non crede a una qualsiasi relazione tra Silvio Berlusconi e l' attentato che lo coinvolse nel 1993. Ogni volta che riemerge dal passato (negli anniversari o per uno scatto delle indagini) l' autobomba del 14 maggio 1993 in via Fauro, il conduttore è chiamato a dire la sua sul tema.

Lo abbiamo contattato dopo l' uscita giovedì delle carte della Procura di Firenze su Berlusconi indagato per le stragi e gli attentati del 1993.

Comprensibilmente ha declinato l' invito. Però nel maggio 2018 lo avevamo già intervistato sul punto. Non c' erano le carte sulle iscrizioni di Berlusconi ma nell' ottobre 2017 la notizia (senza dettagli) dell' iscrizione per gli attentati del 1993 era già uscita.

E allora ci sembra interessante riportare oggi il testo di quell' intervista video che entrerà in un documentario della trasmissione Sekret sulla piattaforma pay tv del Fatto, Loft, e che è finora inedita.

La Fiat Uno imbottita di tritolo esplose in via Fauro a Roma alle 21 e 45 pochi secondi dopo il passaggio dell' auto che portava a casa il conduttore e Maria De Filippi. Fu la prima bomba della stagione delle stragi del 1993. Stragi di mafia, per le quali sono stati già condannati L' ipotesi, tutta da riscontrare, della Procura di Firenze è che dietro via Fauro e gli altri attentati del 1993 a Roma, Firenze e Milano, potrebbe esserci anche Silvio Berlusconi, l' amico ed editore del Maurizio Costanzo show. "Ma io non ci ho mai creduto", sospira Costanzo.

Lei sa che Graviano in carcere nel 2017 (secondo l' interpretazione dei pm e giudici di primo grado di Palermo) parla anche di Berlusconi, e fa capire d' aver avuto contatti. Ha mai pensato che abbiano colpito lei per lanciare un messaggio a Mediaset?

No, non mi monto la testa, non l' ho mai pensato. Ho sempre creduto di aver dato fastidio con le mie trasmissioni di inizio anni 90 con Michele Santoro sulla mafia. Sono stato l' unico e mi dissero che Totò Riina un giorno disse: 'Questo Costanzo mi ha rotto i c'. Mai pensato che c' entrasse Berlusconi, anche se ne ho lette tante non lo credo. Lui quella sera mi telefonò a casa e mi disse: 'Stai attento'. Mi venne naturale rispondergli: 'Attento a cosa? Ormai è successo'. Io ho letto tutto quel che è uscito, ma no, non ci credo.

Lei ha vissuto la discesa in campo di B. dall' interno, come andò?

Lui ci chiamò tutti ad Arcore, Ferrara, Mentana, io e ci disse che scendeva in campo. Io gli dissi a tu per tu che lo preferivo editore a politico: non ne avrei parlato male, ma non lo avrei mai votato.

Che rapporto aveva con chi invece la discesa in campo la voleva?

Io non ero ben visto per questo. E sotterraneamente non so chi qualche piccola angheria me l' ha fatta. Se dovessi pensare Non penso niente.

Che rapporto aveva con Marcello Dell' Utri?

Normale. Era il capo di Publitalia. Lo vedevo alle riunioni.

Parlaste della discesa in campo?

No, con lui no. Mi ricordo Mentana, Gianni Letta, Confalonieri, Ferrara a quella riunione. E Fede, forse.

I contrari tu e Mentana?

Io gliel' ho detto in faccia e se lo ricorda ancora. L' ho intervistato 6 mesi fa (nel novembre 2017, ndr) per Canale 5 e gli ho detto che ho mantenuto la promessa: 'Non ti ho votato e non ti voterò, ma non ti ho mai attaccato'. Gliel' ho ridetto.

Tu, vittima della mafia, hai avuto in azienda Dell' Utri che è stato condannato per mafia. Oggi credi alla storia della trattativa Stato-mafia?

Non lo so. Mi sono posto spesso a questa domanda. Non riesco a crederci molto. Non so rispondere anche perché non ho gli strumenti. Avendo avuto un attentato non sono andato a guardare troppo insomma ho già dato.

È giusto che i pm continuino il lavoro su quella stagione?

È lodevole. Se ci sono ancora tracce da seguire, le seguano.

