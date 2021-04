RIALZO DELL'IVA - LA ZANICCHI, 81 ANNI, INTERVISTATA IN UNA ROOM DI "CLUBHOUSE" (TITOLO, "CAZZONI STONATI'') DA CLAUDIO SABELLI FIORETTI: "BERLUSCONI È STUPENDO, NON COME TUTTA LA GENTAGLIA DI CUI SI CIRCONDA. IO ANDAVO AL PARLAMENTO EUROPEO E TUTTI MI SALUTAVANO: ‘CIAO BUNGA-BUNGA’. OGGI PER PARLARGLI BISOGNA PASSARE DA DUE O TRE DI QUELLE CHE NON STIMO TROPPO. E ALLORA PREFERISCO NON CHIAMARLO - MI PENTO DI QUELLA OFFESA A LILLI GRUBER (“HO DETTO: ‘È ALTA UNO E CINQUE, SE MI PASSA ATTRAVERSO LE GAMBE, NON ME NE ACCORGO NEMMENO…’”) - NON SONO LEGHISTA, STIMO GIORGIA MELONI E..."