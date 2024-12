6 dic 2024 18:15

LA STRATEGIA DEL CAOS DI MARINE LE PEN CHE DOPO AVER AFFOSSATO IL BARNIER MANDA UN PIZZINO A MACRON: “POSSO SFIDUCIARE ANCHE IL PROSSIMO PREMIER. NESSUNO PENSI CHE D'ORA IN POI AVRÒ LE MANI LEGATE” – SECONDO LA ZARINA SOVRANISTA IL DISCORSO IN TV DEL TOY BOY DELL’ELISEO IERI SERA È STATO "PERICOLOSO": "NON PUÒ INSULTARE I DEPUTATI” - QUANTO ALL'APERTURA DEI SOCIALISTI, CHE DIALOGANO CON MACRON, LE PEN COMMENTA: "CHE LORO SI VENDANO PER UN PIATTO DI LENTICCHIE NON È MOLTO SORPRENDENTE. CHE I RÉPUBLICAINS POSSANO RITROVARSI IN UN GOVERNO CON IL PARTITO SOCIALISTA, INVECE, FA SORRIDERE”