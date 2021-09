LA STRATEGIA DEI DUE MATTEI: PARTIRE DIVISI, COLPIRE INSIEME - NON SOLO SALVINI, ANCHE RENZI ERA ASSENTE ALLA VOTAZIONE AL SENATO PER L'ESTENSIONE DEL GREEN PASS - E' UN MESSAGGIO A DRAGHI E AL GOVERNO?

Da www.liberoquotidiano.it

Tra i tanti assenti durante la votazione sull’estensione del Green Pass a far rumore è soprattutto il nome di Matteo Salvini, che ha rivendicato la linea “free vax” della Lega. Va però sottolineata anche l’assenza ingiustificata di Matteo Renzi, che al Senato non si è visto: un altro collega di Italia Viva non era presente, mentre altri due erano in missione.

salvini renzi

Il gruppo che a Palazzo Madama ha segnato il più alto numero di non votanti è stato Forza Italia, che ha fatto registrare 9 assenti non giustificati su 24 senatori. Ciò non ha comunque impedito che arrivasse il via libera al decreto 111, quello che regola l’uso del Green Pass anche all’interno delle scuole e nei trasporti: i voti a favore sono stati 189, i contrati soltanto 31. Essendo stato approvato in precedenza alla Camera, ora il decreto è legge. A mancare all’appello sono però stati ben 78 senatori facenti parte della maggioranza, mentre va sottolineata la presenza di Liliana Segre, che si è espressa a favore del decreto.

salvini renzi

Oltre ai 24 di Forza Italia, non hanno votato in 19 nel Movimento 5 Stelle, di cui 5 assenti ingiustificati: stessi numeri anche all’interno della Lega, che conta 5 non giustificati. Il segretario Salvini ha chiarito la posizione del suo partito dopo le polemiche per le molte assenze in aula: “Noi siamo un movimento dove fortunatamente c’è dibattito e discussione. Stiamo vivendo un periodo cupo dove c’è il pensiero unico”.