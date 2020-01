8 gen 2020 18:02

LA STRATTONATA RIPARATRICE - VIDEO: PAPA FRANCESCO VIENE DI NUOVO AGGANCIATO (STAVOLTA È UNA SUORA AFRICANA) E PER FAR DIMENTICARE LA POVERA CINESE MALMENATA INIZIA UN SIPARIETTO: ''TU MORDI! IO TI DO IL BACIO MA TU STAI TRANQUILLA…NON MORDERE!'' - IN REALTÀ BERGOGLIO HA IL VIZIETTO DI SCHIAFFEGGIARE CHI TENDE LE MANI: UN ALTRO VIDEO MOSTRA UN CEFFONE RAPIDISSIMO E CHIRURGICO CONTRO UNA SUORINA SUDAMERICANA