BORIS PERDE PEZZI MA SI TIENE CUMMINGS – IL SOTTOSEGRETARIO DOUGLAS ROSS SI È DIMESSO IN PROTESTA PER LE MANCATE DIMISSIONI DEL SUPER CONSIGLIERE OMBRA DEL PREMIER – IERI IL “RASPUTIN” DI DOWNING STREET HA PROVATO A SPIEGARE LA FUGA DALLA QUARANTENA (CON MOGLIE MALATA E SINTOMI) PER PORTARE IL FIGLIO DAI NONNI. PERCHÉ BORIS NON LO MOLLA? GLI DEVE TUTTO, E SENZA DI LUI NON SAREBBE IN GRADO DI GESTIRE LA MACCHINA DEL GOVERNO - VIDEO