STURM UND TRUMP! “QUANDO VINCERÒ, LE PERSONE CHE HANNO IMBROGLIATO SARANNO PROCESSATE CON LA MASSIMA FORZA DELLA LEGGE” – DONALD TRUMP TEME IL COMPLOTTONE E ALZA I TONI ALLA VIGILIA DEL DIBATTITO CON KAMALA MINACCIANDO VENDETTE. I SONDAGGI LO PREMIANO: SFUMA IL VANTAGGIO DI HARRIS - IL CONFRONTO IN TV SARA’ DECISIVO PER LE SORTI DELLE PRESIDENZIALI. LA RINCORSA DELLA CANDIDATA DEMOCRATICA SI È ARRESTATA. I DUE SONO PARI IN NEVADA, GEORGIA, NORTH CAROLINA E ARIZONA...

Paolo Mastrolilli per repubblica.it

KAMALA HARRIS DONALD TRUMP

Donald Trump alza il tono della retorica, alla vigilia del dibattito di domani con Kamala Harris che potrebbe decidere le presidenziali, minacciando di arrestare chi sostiene la sua avversaria e farla processare, per non aver rivelato il decadimento mentale di Joe Biden.

Eppure un sondaggio appena pubblicato dal New York Times rivela che sta recuperando terreno, la rincorsa della vice presidente iniziata dopo la sua nomina si è arrestata, e lui è tornato in vantaggio a livello nazionale di misura, anche se la sfida elettorale resta dentro margini di distacco molto ravvicinati.

joe biden e kamala harris in maryland

Scrivendo sabato sera sui social, Trump ha minacciato che "coloro che saranno coinvolti in un comportamento senza scrupoli" durante le prossime elezioni verranno perseguitati: "Quando vincerò, le persone che hanno imbrogliato saranno processate con la massima forza della legge, che include lunghe condanne alla prigione, affinché questa depravazione della giustizia non succeda ancora".

Quindi ha aggiunto: "Per favore state attenti, perché queste conseguenze legali si estendono agli avvocati, gli operativi politici, i donatori, i votanti illegali, e i funzionari elettorali corrotti. Le persone coinvolte saranno ricercate, catturate e processate a livelli, sfortunatamente, mai visti prima nel nostro paese".

copertina di time su kamala harris

Donald ancora si lamenta di essere stato derubato della vittoria nel 2020, anche se tutti confermano che aveva perso regolarmente contro Biden, e oltre sessanta cause presentate da lui o a suo nome per invertire o annullare il risultato sono state bocciate. Lui però continua a non ammettere di aver perso, e ora prepara il terreno per contestare un’eventuale seconda sconfitta contro Harris. In caso di vittoria, poi, minaccia apertamente di usare il dipartimento alla Giustizia per perseguitare i suoi oppositori.

A questo ha aggiunto che sarebbe favorevole a cambiare il Venticinquesimo emendamento della Costituzione, per fare in modo che anche i vice presidenti possano essere condannati, se non rivelano che i presidenti con cui lavorano non sono più in grado di svolgere le proprie mansioni. Questo perché così potrebbe accusare Kamala di aver nascosto la decadenza mentale di Joe, e quindi farla processare.

donald trump melania trump 2

Nonostante la veemenza di queste minacce, secondo il New York Times la rincorsa di Harris dopo la sua candidatura alla Casa Bianca si è sostanzialmente arrestata. Trump ora è avanti nei sondaggi a livello nazionale, con il 48% contro il 47%. Negli Stati chiave di Wisconsin, Michigan e Pennsylvania Kamala è ancora in vantaggio, ma di misura, mentre i due sono pari in Nevada, Georgia, North Carolina e Arizona.

Questo conferma che l’elettorato di Donald è fermo e non intende abbandonarlo, nonostante la sua aggressività. Quindi il dibattito di domani a Philadelphia può risultare decisivo, per convincere gli ultimi, pochi elettori indipendenti, che non hanno ancora scelto con chi schierarsi.

DONALD TRUMP - KAMALA HARRIS