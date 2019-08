21 ago 2019 19:05

STURM UND TRUMP – IL PUZZONE VUOLE ABOLIRE LO IUS SOLI, IL PRINCIPIO PER CUI CHIUNQUE NASCA SUL TERRITORIO AMERICANO È AUTOMATICAMENTE CONSIDERATO CITTADINO STATUNITENSE – IL PRESIDENTE USA HA ANNUNCIATO CHE “STA VALUTANDO MOLTO SERIAMENTE” DI METTERE FINE ALLA CITTADINANZA COME DIRITTO DI NASCITA”, IN VIGORE DAL 1868, E GIÀ IN PASSATO LO AVEVA DEFINITO “RIDICOLO”. MA ANCHE VOLENDO, PUÒ FARLO? - VIDEO