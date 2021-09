3 set 2021 09:38

SUGA IN FUGA - IL PREMIER GIAPPONESE È PRONTO A DIMETTERSI E NON CERCHERÀ DI ESSERE RIELETTO ALLA PRESIDENZA DEL PARTITO LIBERALDEMOCRATICO - LA DECISIONE È UN GROSSO GUAIO PER LA POLITICA GIAPPONESE, ALLE PRESE CON UN VUOTO DI LEADERSHIP: SUGA AVEVA SOSTITUITO SHINZO ABE, CHE AVEVA LASCIATO PER MOTIVI DI SALUTE. NEGLI ULTIMI TEMPI IL PREMIER ERA STATO AMPIAMENTE CRITICATO PER LA GESTIONE DELLE OLIMPIADI DI TOKYO E QUELLA DELLA PANDEMIA E DEL PIANO VACCINALE…