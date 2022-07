“QUI C’E’ DI MEZZO UNA VITA UMANA” – 1975, PASOLINI CONTRO LA LEGGE SULL’ABORTO: “LA LOTTA PER LA NON-PROCREAZIONE DEVE AVVENIRE NELLO STADIO DEL COITO, NON NELLO STADIO DEL PARTO. BISOGNA EVITARE PRIMA L’ABORTO, E, SE CI SI ARRIVA, BISOGNA RENDERLO LEGALMENTE POSSIBILE SOLO IN ALCUNI CASI “RESPONSABILMENTE VALUTATI”. ED EVITANDO DUNQUE, DI GETTARSI IN UNA ISTERICA E TERRORISTICA CAMPAGNA PER LA SUA COMPLETA LEGALIZZAZIONE, CHE SANCIREBBE COME NON REATO UNA COLPA…”