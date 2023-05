SVEGLIA! NON ESISTE NESSUN EFFETTO SCHLEIN - RENATO MANNHEIMER SPIEGA CHE NEI SONDAGGI IL PD DI ELLY E’ DATO AL 20.4, UN PUNTO IN PIÙ DEL 19.1% OTTENUTO DA LETTA ALLE POLITICHE. LA SEGRETARIA MULTIGENDER DEM NON È ESPRESSIONE DEL PD. AL PRIMO TURNO DELLE PRIMARIE, RISERVATO AGLI ISCRITTI VINSE BONACCINI CON IL 53% (CONTRO IL 35% DI SCHLEIN), MENTRE SOLO AL SECONDO TURNO, APERTO ALLE INFLUENZE DEI GRUPPI ESTERNI PREVALSE ELLY CON UNO SCARTO A SUO FAVORE DI SOLI 80MILA VOTI…

Estratto dell'articolo di Renato Mannheimer per “il Giornale”

Tutti a prendersela con Elly Schlein. È vero che il cosiddetto «effetto Schlein», dovuto alle aspettative della sinistra per la neosegretaria e che si era manifestato con un rialzo (dal 19,1% ottenuto alle politiche, al crollo sino al 16% sino a prima delle primarie, fino al 20,4 attuale – dunque poco più di quanto ottenuto in occasione della sconfitta elettorale del settembre scorso, con comunque un decremento rispetto al 20,7 del mese scorso, fonte Ipsos) dei voti virtuali, rilevati dai sondaggi, non si è tramutato in voti veri. Anzi.

Ma a sua discolpa (aldilà – o, meglio, al posto – delle motivazioni superficiali – o, ci si permetta, forse ridicole da lei espresse la sera della sconfitta come «il vento di centrodestra continua a soffiare» o, «si vince se si è uniti») va detto che la Schlein, come si sa (ma si tende a dimenticare) non è stata eletta dal Pd e, in larga misura, non è espressione del Pd.

Al primo turno delle primarie, riservato agli iscritti, come è noto, vinse Bonaccini con il 53% (contro il 35% di Schlein), mentre solo al secondo turno, aperto alle influenze dei gruppi esterni (un metodo di elezione che è, ad avviso di molti, una grave falla del Pd) prevalse l’attuale segretaria, peraltro con uno scarto a suo favore di soli 80.000 voti su più di un milione di suffragi espressi.

Inoltre va ricordato che il Pd non è il maggior sconfitto in queste elezioni: il M5s e il terzo polo (o, meglio, quel che ne rimane) sono andati ancora peggio, raccogliendo un numero minimo di consiglieri eletti.

