SVEGLIATE ASOR ROSA, SALVINI STA PER PRENDERSI CAPALBIO - IL SINDACO USCENTE NON SI RIPRESENTA, E IL 26 MAGGIO IL CENTRODESTRA PUNTA A UNA STORICA VITTORIA NELLA (FU) PICCOLA ATENE, DOVE I GRANDI VECCHI DELLA SINISTRA ITALIANA (E PURE ZINGARETTI) PASSANO LE LORO VACANZE - DOPO AVER RIFIUTATO I PROFUGHI E AVER PERSO LE ELEZIONI POLITICHE, IL PD LOCALE È SPACCATO

capalbio

Claudio Bozza per www.corriere.it

Più che la rilevanza politica (4.095 abitanti), per la «rossa» Capalbio vale da sempre quella simbolica. Sempre fortissima, anche se un po’ sbiadita. Perché è qui che l’intellighenzia di sinistra ha sempre avuto casa (pure il segretario del Pd Nicola Zingaretti), tra le ville sulle colline lungo l’Aurelia e gli ombrelloni dell’Ultima spiaggia, lo stabilimento balneare più radical chic che fu, visto che uno dei due stessi proprietari ha clamorosamente virato verso Forza Italia alle elezioni politiche del 2018.

veltroni, bellumori e marramao

La svolta sovranista nella Piccola Atene?

Il 26 maggio, qui, si tornerà al voto, ma per eleggere il nuovo sindaco, da sempre di centrosinistra. E siccome la storia, spesso, è destinata a ripetersi, i dirigenti del Pd locale hanno pensato di dividersi ancora una volta, aumentando le speranze di vittoria del centrodestra, con la Lega di Matteo Salvini che sta fiutando il colpaccio e che si è messa a lavorare con forza sul territorio per conquistare il fortino maremmano. Una svolta sovranista per la Piccola Atene? Non è più fantascienza. Vediamo perché.

I candidati e il Pd diviso

Luigi Bellumori, sindaco da 10 anni, già super renziano e oggi pro Zingaretti, non si ricandiderà. Il primo cittadino uscente, negli ultimi tempi, era finito sulle prime pagine per aver frenato in ogni modo possibile l’arrivo di un gruppo di profughi a Capalbio. I dem si sono divisi sul candidato civico (ma di area) Marco Donati, mentre il centrodestra punta tutto sul dentista Valerio Lanzillo che tra i suoi pazienti avrebbe lo stesso Bellumori. E c’è poi l’ex vicesindaco (sempre di centrosinistra) che guida una lista bipartisan. Un quadro frammentario per il Pd, che stavolta rischia di andare al tappeto.

spiaggia libera capalbio tra macchiatonda e chiarone

La strategia leghista

Intanto i vertici leghisti di Grosseto continuano ad affilare le armi in vista del 26 maggio: «Su Capalbio puntiamo tanto - confidano - e contiamo di portare qui anche il “Capitano” Salvini». E chissà se dal 27 maggio, data certa visto che qua non c’è il ballottaggio, a Capalbio proseguirà o meno «l’era del cinghiale rosso».

LINDA LANZILLOTTA CON I PROFUGHI NELLA SUA CASA DI CAPALBIO presentazione capalbio libri 2016 matteo salvini giovanni toti al papeete di milano marittima 2 matteo salvini al papeete di milano marittima 8 matteo salvini giovanni toti al papeete di milano marittima 3 matteo salvini al papeete di milano marittima 6 salvini in canoa a milano marittima matteo salvini al papeete di milano marittima 9 nicola caracciolo THE SHIP OF TOLERANCE A CAPALBIO CHICCO TESTA CON I PROFUGHI NELLA SUA CASA DI CAPALBIO forte di macchiatonda il seme dell uomo di marco ferreri daniele, fubini e colombo carlo calenda capalbio libri scaraffia, dago e miglio capalbio libri 2017 luigi bellumori sindaco di capalbio con mattia palazzi sindaco di mantova matteo renzi in piazza magenta a capalbio ULTIMA SPIAGGIA A CAPALBIO capalbio 9 LA FINTA PROFUGA A CAPALBIO capalbio 4 IL BACIO DI OCCHETTO A CAPALBIO