29 mar 2022 10:50

TA-ROCCO, LA NOSTRA DIVA - LA MITOMANIA PATOLOGICA DI CASALINO, CHE HA FRETTA E VUOLE CHE IL FILM SULLA SUA VITA ARRIVI PRIMA DELLE PROSSIME ELEZIONI - L’EX PORTA-POCHETTE DI CONTE STA PRESSANDO LA KUBLA KHAN DI UMBERTO MASSA, CHE HA COMPRATO I DIRITTI DELL’AUTOBIOGRAFIA “IL PORTAVOCE”. PER IL REGISTA, “UN NOME ITALIANO DI SPICCO”, DOPO CHE L’IPOTESI DANIELE VICARI È SALTATA. TRA LE VARIE PIATTAFORME PER LA MESSA IN ONDA, IN POLE CI SONO AMAZON PRIME E SKY. MA LA DOMANDA È: CHI INTERPRETERÀ IL PROTAGONISTA? IL SOGNO IMPOSSIBILE È…