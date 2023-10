"Non mi rompessero il cazzo con i capelli. Qui sono tutti pelati" I fuorionda di Giambruno tra aggiustamenti di ciuffo, ravanate ai piani bassi, scene da provolone e lezioni di sartoria pic.twitter.com/3PSkwg4asC — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 18, 2023

"Posso toccarmi il pacco mentre vi parlo? Tu sei fidanzata? Vuoi entrare nel nostro gruppo? Facciamo le threesome, si scopa" I nuovi fuorionda di Giambruno pic.twitter.com/eQPBnsiWyR — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 19, 2023

L’ARTICOLO DEL “DAILY MAIL” SUL CASO GIAMBRUNO CHE CITA DAGOSPIA

https://www.dailymail.co.uk/news/article-12681689/Whats-Italian-sleazeball-Italys-prime-minister-dumped-partner-caught-tape-boasting-affair-asking-threesome-recording-leaked-enemies-Berlusconi-clan.html

L'ARTICOLO DI DAGOSPIA SUGLI ARTICOLI DI "ARNALDO MAGRO"

https://m.dagospia.com/cosa-scriveva-andrea-giambruno-su-il-tempo-quando-vergava-gli-articoli-con-lo-pseudonimo-371704

Marco Zonetti per Dagospia

ARTICOLO DEL DAILYMAIL SUL CASO GIAMBRUNO

Come si dice in italiano "sleazeball" (libertino)? La presidente del Consiglio italiana ha scaricato il suo compagno dopo che, in alcuni fuorionda televisivi, è stato beccato a vantarsi di una storia extraconiugale e a proporre sesso a tre… Ma i fuorionda sono forse stati fatti uscire dai nemici della premier in seno al clan Berlusconi?

Questo il titolo dell'articolo uscito questa mattina sul quotidiano britannico Daily Mail e firmato dal giornalista Tobias Jones, autore fra l'altro del saggio "Il cuore oscuro dell'Italia. Un viaggio tra odio e amore".

RITORNO A GOCCIA DI MORTO - MEME BY EMILIANO CARLI

In tutta evidenza, la rottura tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno continua a suscitare curiosità nell'opinione pubblica non soltanto in Italia ma anche all'estero. Tobias Jones ricostruisce infatti nella sua lunga disamina sul Daily Mail tutte le tappe della vicenda, partendo dai fuorionda trasmessi dal tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia, per poi ripercorrere la carriera dell'ex compagno della premier italiana, a partire dai suoi trascorsi nella scuderia di Lele Mora, colui che presentò Ruby Rubacuori a Silvio Berlusconi.

A tal proposito, a parere di Jones, Giambruno "non può non aver assistito alle sordide commistioni tra politica, prostituzione e mondo dello spettacolo", che portarono Mora alla condanna "per induzione e sfruttamento della prostituzione".

IL DAILY MAIL CITA DAGOSPIA SUL CASO GIAMBRUNO

Quindi vi è l'accenno al passaggio di Giambruno nell'entourage del "potentissimo" Alfonso Signorini e poi, nel 2014, l'incontro con la "bionda e spietatamente ambiziosa" Giorgia Meloni in uno studio televisivo, occasione nella quale scattò "l'amore a prima vista".

meme andrea giambruno matteo salvini giorgia meloni

Tobias Jones ricorda quindi come Meloni si sia detta in qualche occasione gelosa del compagno, "i segnali del cui penchant verso le donne potevano essere nascosti in bella vista". Un po' come la lettera rubata cara a Edgar Allan Poe.

A quel punto il giornalista del Daily Mail cita espressamente Dagospia e per la precisione l'articolo che raccoglieva un florilegio degli articoli pubblicati da Giambruno con lo pseudonimo di "Arnaldo Magro" nella sua rubrica "Segretissimo" sul quotidiano "Il Tempo".

meme GIORGIA MELONI ANDREA GIAMBRUNO

In particolar modo, il Daily Mail evidenzia le occasioni - ricordate per l'appunto da Dagospia - in cui l'aitante Andrea esaltava protetto dal nom de plume l'amica e collega Simona Branchetti, definendola "la gallina dalle uova d'oro" e "bella, ma soprattutto brava".

Qui il passaggio relativo al sito di Roberto D'Agostino: "[...] the Italian gossip website, Dagospia, trawled through his columns and discovered that Giambruno repeatedly heaped praise on one person in particular: a leggy blonde TV presenter called Simona Branchetti".

SIMONA BRANCHETTI

Passaggio la cui traduzione è la seguente: "Il sito italiano di gossip Dagospia ha frugato tra gli editoriali di Giambruno scoprendo che egli colmava di lodi una persona in particolare: una bionda conduttrice televisiva tutta gambe di nome Simona Branchetti".

In molti ora, ricorda quindi Tobias Jones, ipotizzano che i due fossero amanti, illazione più volte smentita dalla stessa Branchetti ribadendo la semplice amicizia che li lega.

Il giornalista del Daily Mail rievoca poi il retroterra meloniano fondato sul motto "Dio, patria e famiglia", non rivendicato tuttavia dallo stesso Giambruno che si è detto aperto ai diritti dei gay e alla liberalizzazione delle droghe leggere, "forse per via del periodo trascorso con Lele Mora".

LA FAMIGLIA TRADIZIONALE SECONDO GIAMBRUNO - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA

La disamina della testata britannica prosegue sottolineando le varie "spacconate" (con conseguenti strascichi diplomatico-istituzionali) del giornalista durante le dirette al Diario del Giorno, nonché le presunte responsabilità del clan Berlusconi nella divulgazione dei famigerati fuorionda, per poi chiudersi con una battuta/augurio sull'ormai emblematico "ciuffo" di Giambruno cui l'ex compagno della premier ha dato in questi giorni un taglio netto.

"Meloni può solo sperare che, come Sansone nell'Antico Testamento, la vitalità sensuale di Giambruno venga meno assieme alla perdita delle sue fluenti chiome".

