24 lug 2020 13:34

UNA TALPA IN LAVORATORIO? – L’FBI STA DANDO LA CACCIA A UNA SCIENZIATA CINESE SPARITA NEL NULLA. SECONDO I FEDERALI TANG JUAN È UNA SPIA E ORA SI NASCONDE NEL CONSOLATO DI SAN FRANCISCO – LAVORA IN CALIFORNIA DALLO SCORSO ANNO E NELLA DOMANDA PER IL VISTO AVEVA RISPOSTO DI NON AVER AVUTO AFFILIAZIONI CON IL PARTITO COMUNISTA. E INVECE…