TANTI SALUTI ALL’AUTONOMIA - IL MINISTRO PER IL SUD PEPPE PROVENZANO DA “CIRCO MASSIMO” MANDA UN BACIONE A SALVINI E ZAIA: “LE RICHIESTE DI VENETO E LOMBARDIA SPACCAVANO IL PAESE. DOBBIAMO REALIZZARE UN’AUTONOMIA GIUSTA, CHE SALVAGUARDI LA COESIONE NAZIONALE”. ROMA RINGRAZIA, MA CHI GLIELO SPIEGA AGLI ELETTORI DEL NORD? - “L’ALLEANZA PD-M5S È POLITICA E SERVE A FERMARE E ARGINARE UNA DESTRA PERICOLOSA E ILLIBERALE”

peppe provenzano

Da “Circo Massimo - Radio Capital”

"Sull'autonomia il punto è politico: io credo che il progetto e le richieste di Veneto e Lombardia spaccavano il Paese. Adesso noi abbiamo il dovere, perché è scritto nel programma di governo, di realizzare un'autonomia giusta, e un'autonomia giusta è quella in cui si salvaguarda, a differenza della richiesta del Veneto, la coesione nazionale, e non si renda impossibile perseguire il superamento dei divari che serve al Paese".

matteo salvini luca zaia 3

Così il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano in un'intervista a Circo Massimo, su Radio Capital. "In concreto", spiega il neoministro, "significa non che non ci siano scuole di Serie A o di Serie B, che purtroppo esistono già oggi, ma dobbiamo capire se vogliamo aggravare questa situazione o se vogliamo cominciare a invertirla.

peppe provenzano 1

Il servizio sanitario nazionale di nazionale ha poco o nulla: vogliamo abbandonare la sanità calabrese e incentivare l'emigrazione sanitaria, che è una delle piaghe di questo Paese e del nostro Sud, o vogliamo iniziare a invertirla? Questo significa, a proposito della spesa, che dobbiamo fissare, oltre ai costi standard, i fabbisogni standard e i livelli essenziali delle prestazioni sui servizi, che sono il pavimento su cui si può costruire l'autonomia. E infine l'autonomia giusta è quella che prevede dei fondi perequativi".

attilio fontana 2

A proposito dell'alleanza fra Pd e 5 stelle, Provenzano la definisce "politica, non so se naturale. Nasce dalla consapevolezza di fermare e arginare questa destra: è una destra pericolosa e illiberale, e non mi riferisco ai saluti romani in piazza ma proprio ai discorsi che ho sentito anche in questi giorni in Parlamento.

peppe provenzano 2

Se lei mi chiede se la nascita di questo governo risolve questo problema, io le dico di no, penso che le radici siano profonde, che bisogna agire nella società, e che questa alleanza politica, che fin qui ha condiviso dei punti programmatici, può diventare davvero una sintesi di progetto di Paese anche sulla base di come governeremo. Da questo punto di vista sento il peso di una responsabilità che va al di là di ciò di cui mi occupo".

