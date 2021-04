TANTI UIGURI DI BUONE OLIMPIADI - I GIOCHI INVERNALI DI PECHINO 2022 RISCHIANO DI TRASFORMARSI IN UN ENORME SCAZZO GEOPOLITICO: GLI USA HANNO MINACCIATO DI BOICOTTARLI PER DARE UN SEGNALE ALLA CINA, ACCUSATA DI GENOCIDIO CONTRO LA MINORANZA MUSULMANA NELLO XINJIANG, MA IL MINISTRO DEGLI ESTERI CINESE HA PROMESSO UNA "RISPOSTA DI FORZA", DICENDO CHE "LA POLITICIZZAZIONE DELLO SPORT DANNEGGERÀ TUTTI..."

Fadel Allassan per www.axios.com

olimpiadi pechino 2022

La risposta cinese non si è fatta attendere: Pechino ha avvertito gli Stati Uniti che è pronta un'azione "muscolare" nel caso in cui Washington decidesse davvero di boicottare le Olimpiadi invernali del prossimo anno in programma in Cina, secondo quanto ha riferito Ap.

pechino 2022

Il messaggio è arrivato dopo che un portavoce del Dipartimento di Stato americano aveva detto in un briefing martedì che un boicottaggio congiunto da parte degli Usa e dei suoi alleati sarebbe "qualcosa di cui desideriamo certamente discutere", in risposta a una domanda su come punire la Cina in seguito ai report degli osservatori internazionali che hanno parlato di un genocidio contro le minoranze musulmane nello Xinjiang.

olimpiadi invernali del 2022 assegnate a pechino

"Ciò che faranno gli Stati Uniti avrà sicuramente un impatto", ha detto ai giornalisti il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price. Un funzionario della Casa Bianca ha poi cercato di ridimensionare il caso dicendo che gli Usa "non stanno discutendo di alcun boicottaggio congiunto con alleati e partner".

logo delle olimpiadi

Dal canto suo però la Cina, attraverso le parole del portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian, ha negato gli abusi contro la popolazione uigura della regione e ha promesso una "robusta risposta cinese" contro il potenziale boicottaggio.

joe biden xi jinping

"La politicizzazione dello sport danneggerà lo spirito della Carta Olimpica e gli interessi degli atleti di tutti i paesi", ha detto Zhao. "La comunità internazionale, compreso il Comitato Olimpico degli Stati Uniti, non lo accetterà".

XI JINPING JOE BIDEN JOE BIDEN E XI JINPING XI JINPING E JOE BIDEN