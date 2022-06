TANTO PER CAMBIARE, CALIAMO LE BRAGHE DAVANTI A ERDOGAN - IL SEGRETARIO GENERALE DELLA NATO STOLTENBERG DICE CHE "I TIMORI DELLA TURCHIA SUL TERRORISMO SONO LEGITTIMI. DOBBIAMO PRENDERLI SERIAMENTE": UNA RESA DI FRONTE ALLE DURE CONDIZIONI CHE IL SULTANO HA POSTO ALL'INGRESSO NELL'ALLEANZA DI SVEZIA E FINLANDIA, CIOÈ STOP AL SUPPORTO DI HELSINKI E STOCCOLMA AI MILITANTI CURDI, IMMEDIATA ESTRADIZIONE DI MEMBRI DI ALCUNE ORGANIZZAZIONI CURDE E...

Monica Ricci Sargentini per il “Corriere della Sera”

stoltenberg con erdogan 3

«I timori della Turchia sul terrorismo sono legittimi. Dobbiamo prenderli seriamente». Parola del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. È una sorta di resa di fronte alle dure condizioni che Recep Tayyip Erdogan, il presidente turco, ha posto all'ingresso nell'Alleanza di Svezia e Finlandia: stop al supporto di Helsinki e Stoccolma ai militanti curdi, immediata estradizione di membri di alcune organizzazioni curde critiche nei confronti del governo Akp e fine dell'embargo sull'esportazione delle armi nel Paese della Mezzaluna.

stoltenberg con erdogan 2

Nel suo discorso Stoltenberg è stato ben attento a usare il termine Turkiye invece di Turkey, come Ankara ha chiesto di essere chiamata anche all'Onu per non essere più confusa con il tacchino (turkey in inglese) servito sulle tavole degli americani a Thanksgiving.

stoltenberg con erdogan 1

E ha sottolineato che «nessun membro della Nato ha subito tanti attacchi terroristici come la Turchia». Ieri la premier svedese Magdalena Andersson è passata dalle parole ai fatti e ha annunciato «la volontà di cambiare la legge anti-terrorismo alla luce della nostra richiesta di adesione alla Nato».

stoltenberg con erdogan 4

Eppure meno di una settimana fa il suo governo si è salvato da un voto di sfiducia proprio grazie all'appoggio dei parlamentari curdi che in cambio però hanno chiesto il mantenimento dell'appoggio di Stoccolma all'amministrazione autonoma di Rojava nel Nord Est della Siria. È la stessa area che la Turchia minaccia di un'imminente azione militare.

Stoltenberg sa benissimo che la questione è intricata e che difficilmente si arriverà ad un accordo entro il vertice Nato di Madrid del 29-30 giugno. Ma intanto blandisce l'alleato riottoso dandogli ragione. E ignora le minacce di Erdogan ad Atene sull'isole dell'Egeo: «Avverto la Grecia di evitare sogni, atti e dichiarazioni che provochino rimpianti» ha detto giovedì scorso. È una strategia che paga?