28 mar 2024 17:54

TANTO PER CAMBIARE IL PD SI SPACCA. QUESTA VOLTA IL CASUS BELLI È LA POSSIBILE CANDIDATURA DI MARCO TARQUINIO ALLE EUROPEE – L’EX DIRETTORE DI “AVVENIRE”, SOSTENUTO DAI CATTOLICI DEM, È IN BILICO: L’ALA RIFORMISTA DEL NAZARENO (IN PRIMIS GUERINI) NON APPREZZA LA SUA LINEA "PACIFINTA" SULLA GUERRA IN UCRAINA - MA ANDREA ORLANDO METTE IN GUARDIA ELLY SCHLEIN: “UN PASSO INDIETRO SULLA CANDIDATURA SAREBBE UNA ROTTURA CON IL MONDO CATTOLICO...”