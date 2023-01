24 gen 2023 19:50

TANTO PER CAMBIARE LA SCHLEIN VUOLE METTERE LE MANI NELLE TASCHE DEGLI ITALIANI: LA CANDIDATA MULTIGENDER DELLA SINISTRA PD LANCIA L’IDEA DI UN AUMENTO DELLA TASSA DI SUCCESSIONE (COSI’ I DEM NON RISCHIANO L’IRRILEVANZA MA DIRETTAMENTE L’ESTINZIONE) – LA PARAGRILLINA ELLY PER NON FARSI MANCARE NESSUNA POLEMICA DICE SI’ ALLA LEGALIZZAZIONE DELLE DROGHE LEGGERE E PER COINVOLGERE LA BASE DEL PARTITO PROPONE…