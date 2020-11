TE LA DO IO LA ''MAREA BLU'': I DEMOCRATICI TENGONO IL CONTROLLO DELLA CAMERA MA RISCHIANO DI PERDERE FINO A 15 SEGGI RISPETTO AL 2018. I REPUBBLICANI INCASSANO 50 SENATORI, ORA DIPENDE TUTTO DAL DOPPIO BALLOTTAGGIO IN GEORGIA, DOVE SONO FAVORITI, PER MANTENERE LA MAGGIORANZA CHE GLI PERMETTERÀ DI METTERE I BASTONI TRA LE RUOTE A BIDEN

USA 2020: AP, DEM RICONQUISTANO CONTROLLO DELLA CAMERA

nancy pelosi

(ANSA) - I democratici hanno riconquistato per altri due anni la maggioranza della Camera, assicurandosi il controllo di almeno 218 seggi, secondo l'Ap, che conferma cosi' le proiezioni dei vari media Usa all'indomani delle elezioni. In questo modo avranno il controllo della House per quattro anni consecutivi per la seconda volta dal 1995, quando i repubblicani misero fine a 40 anni di dominio democratico. Il partito dovrebbe vincere altri seggi, ma difficilmente raggiungera' la soglia degli attuali 232 seggi dopo una inattesa rimonta repubblicana che potrebbe strappare almeno una decina di scranni.

USA 2020: I REPUBBLICANI CONQUISTANO 50 SEGGI IN SENATO

(ANSA) - Dan Sullivan si aggiudica la sua rielezione in Senato per l'Alaska battendo Al Gross, un indipendente appoggiato dai democratici. La vittoria di Sullivan è importante per il Partito repubblicano che si assicura così 50 seggi in Senato in attesa dell'esito dei due ballottaggi in Georgia che decideranno chi, fra democratici e repubblicani, conquisterà la maggioranza. Al momento quindi i conservatori hanno 50 seggi e i democratici 48: se i liberal dovessero vincere i due ballottaggi in Georgia arriverebbero a 50 seggi, ma potrebbero contare sul voto decisivo della vicepresidente Kamala Harris.

manifestanti pto trump in georgia conteggio dei voti atlanta, georgia ALEXANDRIA OCASIO CORTEZ