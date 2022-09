Marco Benedetto per Blitzquotidiano.it

harry con james hewitt e carlo 2

Da Londra una lezione per il Padrino. Ai nostri giorni non servono più coltelli, veleni e nemmeno bombe. Carlo dice alla nuora infida e traditrice: le auguro fortuna…in California. E con questo saluta anche il figlio Harry, che poi chi sa se proprio figlio suo è.

William porta Harry dalla nonna morta, ma Meghan non c’è. Poi le fanno fare la passeggiata a quattro. saranno ai funerali e poi via, in America, senza eredità mentre a Camilla va la scuderia dei cavalli da corsa.

la regina elisabetta carlo e camilla

Parlando poi di Elisabetta: ha rovinato la vita alla sorella impedendole di sposare l’uomo che amava. Ha mezzo rovinato la vita di Carlo impedendogli di sposare la donna che amava, Camilla, costringendolo a sposare una nobile (discendente più o meno dal mitico duca di Marlborough) proprio non all’altezza del ruolo.

Ha girato la testa davanti allo scandalo del figlio Andrew, che prestava il nome della Casa Reale al pedofilo suicida Jeffrey Epstein in cambio di milioni. Per non parlare dell’ultimo scandalo, quello che coinvolge Carlo, che ha preso soldi da uno sceicco.

i principi harry e william kate middleton meghan markle LADY DIANA E CAMILLA A UNA PARTITA DI POLO DI CARLO NEL 1980 il principe harry e meghan markle la principessa anne il principe carlo con harry il principe william con carlo diana, carlo, william e harry 1 harry con james hewitt e carlo 1 diana e harry 1 carlo e camilla da giovani Camilla con Carlo carlo in nuova zelanda 4 carlo e camilla d inghilterra carlo e camilla d inghilterra carlo e camilla d inghilterra carlo in nuova zelanda 11 harry e meghan tornano in california 4 meghan markle e il principe harry 9 carlo e camilla al mare alle barbados 8 carlo e camilla al mare alle barbados 7 carlo e camilla in nuova zelanda 3 la regina elisabetta, camilla e carlo carlo e camilla principe carlo e camilla il duca e la duchessa di cambridge e il principe carlo e camilla