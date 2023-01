30 gen 2023 12:47

TE LA DO IO L’AUTONOMIA! - NON FATE SENTIRE A SALVINI E CALDEROLI LE PAROLE DELLA MELONI ALLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “POLIS” DI POSTE ITALIANE: “IL MESSAGGIO CHE SI MANDA È CHE NOI VOGLIAMO UNIRE L’ITALIA. NON CI RASSEGNIAMO ALL’IDEA CHE CI SIANO TERRITORI E SERVIZI DI SERIE A E B. L’ITALIA È UNA SOLA, UNICA E UNITA”. PAROLE CURIOSE, VISTO IL PROGETTO DELLA LEGA SULL’AUTONOMIA…