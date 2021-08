8 ago 2021 10:15

CON-TE NON PARTIRÒ – PRIMA GRANA DA LEADER AZZOPPATO PER “GIUSEPPI”: IL MOVIMENTO FATICA A METTERE A PUNTO LE LISTE PER LE COMUNALI - MANCANO CANDIDATI, MA SOPRATTUTTO CANDIDATE, INDISPENSABILI PER UN PARTITO CHE HA INSERITO LE QUOTE DI GENERE NEL SUO NUOVO STATUTO – L’AVVOCATO DI PADREPIO HA MESSO PAOLA TAVERNA A GESTIRE A LIVELLO NAZIONALE LA QUESTIONE AMMINISTRATIVE: IN CASO DI SCARSI RISULTATI LA SENATRICE POTREBBE RIMETTERCI LA PELLE VISTO IL QUADRE DESOLANTE AL NORD E…