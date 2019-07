TE C’HANNO MAI “MANDATO”? - I CINQUESTELLE NON VEDONO L’ORA DI ELIMINARE IL LIMITE DEI DUE MANDATI - IL PRIMO PASSO E’ L’INTRODUZIONE DEL “MANDATO ZERO”, CHE DOVRA’ ESSERE VOTATO SULLA PIATTAFORMA ROUSSEAU - SENTITE IL GIOCO DELLE TRE CARTE DI LUIGINO DI MAIO: “CHE COS'È? È IL PRIMO, CHE NON SI CONTA NELLA REGOLA DEI DUE, CIOÈ NON VALE…”

DI MAIO, DEROGA A 2 MANDATI PER CONSIGLIERI COMUNALI

(ANSA) - "Abbiamo deciso di introdurre il cosiddetto "mandato zero". Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati, cioè un mandato che non vale. Ora voglio essere molto chiaro: il mandato zero e l'eventuale introduzione del mandato zero, se vorrete votarlo come iscritti, varrà solo e soltanto per i consiglieri comunali e per i consiglieri di municipio". Lo annuncia Luigi Di Maio in un post sul blog rimandando, per la conferma della riorganizzazione, al voto degli iscritti.

DI MAIO,VOTO SU ROUSSEAU SU ALLEANZA M5S-LISTE CIVICHE

(ANSA) - "Vi propongo di votare la possibilità di sperimentare, nei prossimi anni, su quei territori dove siamo pronti, dove c'è una comprovata esperienza di partecipazione comune con comitati, associazioni e movimenti, la possibilità di introdurre le sperimentazioni" sull'alleanza con le liste civiche. "Possiamo provarle in qualche elezione regionale dei prossimi mesi, o in qualche elezione comunale". Lo annuncia in un post sul blog delle Stelle Luigi Di Maio. Il punto sarà oggetto di una votazione degli iscritti sulla piattaforma Rousseau.

