''NON VEDEVANO L'ORA DI FARE LINGUA IN BOCCA CON IL POTERE'' - PARAGONE COMMENTA COSÌ LA DAGO-NOTIZIA SUL VICEMINISTRO GRILLINO BUFFAGNI, SUO COMPAGNO DI PARTITO, CHE SI ATTOVAGLIA AL FOUR SEASONS CON I CAPI DI JPMORGAN, DOPO UN INCONTRO A PORTE CHIUSE - ''NON ME NE VADO DAL M5S, IO SONO RIMASTO COERENTE CON LE IDEE DEL MOVIMENTO, SE VOGLIONO MI BUTTANO FUORI''