CON-TE O SENZA DI TE? – IL PROTAGONISMO E LE ENTRATURE DEL PREMIER INIZIANO A NON ESSERE PARTICOLARMENTE APPREZZATE DA DI MAIO E ZINGARETTI – MATTARELLA STA PERDENDO LA PAZIENZA E HA CHIESTO UN GOVERNO ENTRO MERCOLEDÌ, O SI VA AL VOTO – IERI PEPPINO HA TROVATO IL TEMPO PER UN “BREVE SALUTO” CON IL PAPA. CHE SI SONO DETTI?

Tommaso Rodano per “il Fatto Quotidiano”

L' ultima cartolina che racconta la metamorfosi mediatica di Giuseppe Conte è assieme a papa Bergoglio, mentre gli stringe la mano e gli sussurra qualcosa con espressione compita. Il premier (re)incaricato, nonostante le giornate convulse, ieri ha trovato il tempo per un "breve saluto" (e una preziosa fotografia) col Pontefice: l' ha incontrato alle esequie del cardinale Achille Silvestrini, uno dei mentori del giovane Conte negli anni della comunità di Villa Nazareth. Sono già noti, d' altro canto, gli ottimi rapporti del premier col Vaticano, a partire da quelli col Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin.

Il sostegno discreto ma significativo della Chiesa cattolica si aggiunge a quello delle cancellerie straniere e dei burocrati europei (una volta nel mondo grillino si chiamavano così), dei mercati finanziari (Di Maio fa alzare lo spread, l' avvocato lo fa scendere), persino di Romano Prodi, che gli ha augurato lunga vita a Palazzo Chigi, e addirittura di Donald Trump, che l' ha battezzato col famoso tweet dedicato a "Giuseppi" Conte.

Poi c' è Sergio Mattarella che ha puntato forte su di lui, ma non ha pazienza infinita. Ieri, al termine dell' ennesima giornata da montagne russe nella trattativa tra Cinque Stelle e Pd, Conte ha chiamato il Colle e ha comunicato al presidente di avere bisogno ancora di un' altra settimana per arrivare in fondo alla sua opera di mediazione e portare al Quirinale un governo compiuto.

Mattarella non l' ha presa bene e non ha acconsentito alla richiesta: l' avvocato ha tempo fino a mercoledì, poi il capo dello Stato prenderà atto che una maggioranza non c' è e scioglierà le Camere. Alla fine, probabilmente, non si arriverà a tanto e il sudatissimo governo giallorosso vedrà la luce. Malgrado le esuberanze di Di Maio, le resistenze del Nazareno e nonostante lo stesso Conte. È infatti ormai evidente a tutti che l' avvocato del popolo non solo non era affatto il parvenu che avrebbe dovuto limitarsi a reggere il moccolo a Di Maio e Salvini, ma è ora a tutti gli effetti un attore autonomo, dotato di un consenso personale, che gioca una partita propria e tenta di imporre una squadra di governo (in parte) propria.

Le parti della trattativa pertanto sono almeno tre. E il protagonismo di Conte comincia a non essere particolarmente apprezzato dalle altre due. Quelli del Partito democratico pare gli abbiano affibbiato il nomignolo di "Napoleone". Non è ben chiaro se Bonaparte - e cioè un uomo divorato dall' ossessione della sua statura - oppure Napoleone III , le versioni discordano. Comunque all' avvocato attribuiscono aspirazioni da imperatore: non è proprio un vezzeggiativo. Anche nei Cinque Stelle, che sono di fatto il suo partito, il suo protagonismo è sofferto.

Ovviamente da chi ha perso le redini della trattativa e forse del Movimento. Conte però va avanti. Cuce laboriosamente la tela di un' intesa che sembra ogni giorno sul punto di disfarsi, come quella di Penelope. Ieri ha dovuto tappare la falla aperta dalla fuga in avanti di Di Maio ("o si attua il nostro programma o si va al voto"): per riuscirci ha dato fondo alle sue capacità diplomatiche, senza però nascondere l' irritazione.

Ha incontrato non una, ma due volte anche le delegazioni del Pd. Alla seconda riunione c' erano anche i Cinque Stelle, dopo che nel pomeriggio Zingaretti aveva cancellato il suo appuntamento con il leader grillino: il clima tra i due contraenti, va da sé, non era affatto sereno.

Conte cammina sulle uova dei nervi sempre più tesi dei suoi interlocutori, ma procede. Stamattina ci sarà un nuovo summit per lavorare al programma. Domani, invece, incontrerà una delegazione delle popolazioni terremotate e una delle associazioni dei disabili. Un altro mattone nella costruzione della sua nuova immagine.

