Lunedì 1° marzo, “Rai Scoglio 24” (il canale di Striscia la notizia “dedicato” alla Rai) inaugura il nuovo format di approfondimenti "Che scoglio che fa" con l’intervista “esclusivissima” a Rocco Casalino, ex portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte.

Nel faccia a faccia, l’inviato Pinuccio chiede a Casalino se andrebbe mai a fare il portavoce di Silvio Berlusconi. “No”. Per un milione di euro? “No”. Per 2? “Per 2 ci vado, perché l’immagine pubblica di Berlusconi si può recuperare. Ma non lo farei mai per Matteo Renzi, per nessuna cifra. Non mi sentirei moralmente di prendere i soldi, perché la sua immagine pubblica è irrecuperabile. Renzi dopo quello che ha fatto dovrebbe sparire dalla vita politica per l’eternità”.

GIUSEPPE CONTE MATTEO RENZI BY DE MARCO

L’ex concorrente del Grande Fratello coglie pure l'occasione per presentare il suo libro autobiografico, il Portavoce (Piemme), “che ha venduto più di Obama. Sono più in alto in classifica” e si lascia andare a commenti sull'esperienza a "Chigi" oltre che a qualche giudizio politico. Definisce Maria Elena Boschi “co-responsabile di una delle più grosse immoralità del nostro Paese, di aver aperto una crisi di governo al buio in un momento di pandemia. Mi dici una parola in barese peggio di immorale?”, chiede. Mentre su Giorgia Meloni: “Un po’ la stimo. È meglio di come la dipingono, ma non mi piacciono le sue idee”.

Matteo Bolle

Pinuccio fa i complimenti al grillino per il suo coming out, e gli domanda come mai nella compagine del passato governo molti, invece, pur essendo gay, non lo hanno fatto. “Quello della politica è un ambiente maschilista, conformista e su alcune tematiche è ancora chiuso. Ognuno deve fare outing quando è opportuno. Chi lo fa tardissimo, chi presto”. Ma non sono poco sinceri? "In effetti per un politico nascondere la propria sessualità e difendere magari tematiche della famiglia tradizionale, potrebbe essere un problema", aggiunge Casalino, che sottolinea però di non avere intenzione di sposarsi con il fidanzato di lungo corso.

ROCCO CASALINO A LE IENE

L'ex spin doctor vorrebbe proseguire la carriera politica: «Credo sempre nell’attivismo, troverò il modo». Ma non è l’unico desiderio: «Quanto vorrei che Di Battista tornasse con noi. Secondo me torna, prova lo stesso amore che ho io per il Movimento 5 Stelle».

ROCCO CASALINO DIMARTEDI

Prima di lanciare in tedesco il nuovo spot dello sponsor della trasmissione Sugo Besugo, Casalino svela che Conte è un talento del pianoforte, e invita in diretta, con un vocale WhatsApp, proprio l'ex presidente a “Rai Scoglio 24”. Potrebbe essere lui il prossimo ospite di “Che Scoglio che fa”?

GIUSEPPE CONTE ROCCO CASALINO E IL TAVOLINO MEME

L’intervista andrà in onda su Striscia la notizia (ore 20.35, Canale 5) e sarà disponibile in versione più lunga sul sito web del tg satirico al termine della messa in onda del programma.

Rocco Casalino, venti ospitate in due settimane. La metamorfosi dell’ex portavoce ‘fantasma’

Massimo Falcioni per www.tvblog.it

“Sono ubriaco di libertà”, confidò Rocco Casalino a Propaganda Live. Gli effetti della sbornia però la stanno patendo i telespettatori che da due settimane incrociano l’ex portavoce del presidente del Consiglio in qualsiasi programma, a qualsiasi ora.

rocco casalino a ciao maschio 2

Le dichiarazioni rilasciate a Diego Bianchi risalgono al 12 febbraio. Eppure sembra sia passato un secolo, perché in mezzo c’è stato di tutto. Un di tutto che equivale ad altre diciannove ospitate, finalizzate alla promozione della sua autobiografia.

GIUSEPPE CONTE VENDITORE DI CALDARROSTE

Quando Zoro intercettò Rocco nel pieno della crisi di governo ci parve un vero colpaccio. In effetti lo era. Casalino non parlava da anni, la sua voce veniva a malapena intercettata in qualche audio riservato, la sua figura – discussa e contestata – generava ovvia curiosità. Ma dallo scoop si è rapidamente passati ad uno scoraggiante effetto déjà vu che, col passare del tempo, ha ridotto l’appeal delle sue apparizioni.

barbara durso rocco casalino

Propaganda a parte, il tour di Casalino comincia lunedì 15 febbraio a Otto e mezzo. Un evento confermato dai risultati eccellenti: 2,7 milioni e 10% di share. Poco dopo Rocco è pure a Quarta Repubblica, dove tiene botta alle domande a raffica di Nicola Porro.

Martedì 16 altra doppietta: Di Martedì su La7 e Porta a porta in seconda sera su Rai 1, a cui seguono il giorno seguente L’intervista a Maria Latella per Sky Tg24 e la partecipazione – forse la più soft – ad Accordi e Disaccordi sul Nove.

LE LACRIME DI ROCCO CASALINO PER L ADDIO DI GIUSEPPE CONTE A PALAZZO CHIGI

L’ex gieffino tira il fiato per settantadue ore e si riappalesa sabato 20 a Verissimo. Domenica 21 è la volta di Live-Non è la D’Urso dove, inevitabilmente, è costretto a rispolverare i ricordi dei 93 giorni vissuti nella casa di Cinecittà.

Lunedì 22 Casalino è da Myrta Merlino a L’Aria che tira, mentre alle 19 sbarca al Tg4 per rispondere alle domande di Giuseppe Brindisi.

ROCCO CASALINO ZORO

Il 23 Rocco si supera e occupa la prima serata timbrando il cartellino a Le Iene, a Fuori dal coro e a Cartabianca. Dalla Berlinguer si trova di fronte ad un Bruno Vespa particolarmente agguerrito.

Mercoledì a Stasera Italia Speciale viene accolto da Barbara Palombelli, poi nanna e sveglia presto perché giovedì mattina è il turno di Agorà. La giornata si conclude a Piazzapulita, con un faccia a faccia senza esclusione di colpi con Corrado Formigli. Decisamente la performance più azzeccata, almeno sotto il profilo televisivo.

rocco casalino a piazzapulita

Finita qua? Manco per sogno, dal momento che Rocco venerdì 26 è a Mattino Cinque, per riapprodare in Rai nel weekend tra un Ciao Maschio (il 27) e Domenica In (il 28).

Il calcolo ha un punto di partenza ma non un epilogo, visto che le tappe di Casalino ad oggi non conoscono conclusione. Il traguardo è stato pertanto fissato alla fine di febbraio, escludendo così dalla lista Striscia la Notizia. Sì, Rocco approderà alla corte di Antonio Ricci lunedì 1° marzo. Se volete divertirvi a proseguire col conteggio siete i benvenuti. Noi una mano ve l’abbiamo data.

